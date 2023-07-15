“射門偶像”李康仁將出戰亞運會……“黃善洪號”最終參賽名單確定22人. July. 15, 2023 07:56. by 金正勛記者 hun@donga.com. 身穿法國職業足球甲級聯賽巴黎聖日耳曼（PSG）隊服的李康仁（22歲）有望為韓國男足在杭州亞運會上取得三連冠助壹臂之力。 14日，亞運會男子足球代表隊主教練黃善洪在首爾鐘路區足球會館召開記者會，公布了參加亞運會的球隊22人最終名單，其中包括了李康仁。黃主教練表示：“我認為具有多重能力、個人能力突出的李康仁將在我們隊2線中場中發揮很大的作用。” 隨著李康仁的加入，與PSG的協調成為了關註焦點。因為歐洲等世界級俱樂部都不願意派遣球員參加除世界杯以外的比賽。對此，黃主教練對李康仁的加盟給予了肯定的評價。黃教練表示：“本來就壹直和李康仁進行交流，他個人想參加亞運會的意誌非常強烈。之前與所屬球隊馬洛卡（西班牙）的借調工作已經結束，但隨著轉會到PSG，需要更多的協調。李康仁的個人意誌非常強烈，預計會有好的結果。” 作為李康仁來說，雖然也有代表國家獲得金牌的目標，但兵役問題也需要解決。如果李康仁解決兵役問題，就可以更加自由地活動，對PSG也會產生積極的效果。如果男運動員在亞運會上獲得金牌，將享受兵役優惠。在歐洲舞臺上活動的孫興慜（31歲•托特納姆熱刺隊）和金玟哉（27歲•那不勒斯隊）憑借2018年雅加達-巨港亞運會金牌獲得了兵役優惠。如果得到兵役優惠，則只需接受基礎軍事訓練，作為體育要員服役，並完成誌願活動，就能完成兵役義務。 另外，黃主教練向（超過24歲）白昇浩（26歲）、朴鎮燮（28歲•以上全北現代）、薛英宇（25歲•蔚山現代）等三名球員發放了參加外卡。此次大會本應在去年舉行，但由於新型冠狀病毒感染癥擴散的影響，推遲了1年。因此，參賽球員的年齡限制也調整到了24歲以下，最終參賽名單也從20名增加到了22名。黃主教練計劃從9月4日開始召集所有球員進行訓練。

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