被動員參加政治罷工的企業工會，自己證明了需要“改革”. July. 14, 2023 07:44. . 12日，全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）下屬的全國金屬勞動組合現代汽車支部（現代汽車工會），時隔5年再次強行舉行罷工。雖說只是部分罷工，但肯定是非法的。因為並不是在工資及團體協商交涉中遇到了困難。今年的交涉到11日為止只進行了7次。勞資代表相互見面後，應該是在交涉桌前坐下來通讀工會訴求方案的階段。據悉，壹般在進行20次左右的交涉後，讀工會要求案會結束兩次左右。從這時開始，勞資雙方將進入正式協商階段。工會也為了加大協商能力，采取罷工（爭議）程序。也就是說，現在還不是談論罷工的時候。 現代汽車工會違反法律進行罷工的原因是什麽呢? 而且，他們還把從2019年起連續4年以無罷工方式達成工資或工資團體協議的美好回憶拋在了腦後。 首先，很多人會認為是金屬工會的壓力。兄弟團體起亞工會在5月31日民主勞動組合總聯盟總罷工時，參與了部分罷工。起亞勞資之間的工資團體協議直到本月3日才開始，當然，當時是沒有經過爭議程序的非法罷工。當時現代汽車工會沒有參與罷工。汽車業界相關人士表示：“據我所知，5月總罷工時，與起亞不同，現代汽車退出，此次金屬工會向現代汽車支部施加了強大的壓力。”相反，起亞沒有參加此次總罷工。最終，從金屬工會的立場來看，代表事業單位現代汽車和起亞在上級團體的授意下各參與了壹次罷工。 第二，是因為即使進行非法罷工，也不用承擔法律責任。2018年5月現代汽車工會、同年11月現代汽車及起亞工會進行了非法罷工。3起案件都遭到了公司的起訴。但結果都是暫緩起訴。這相當於檢察機關給非法罷工提供了免罪符。此外，在野黨正在推進工會及勞動關系調整法（工會法）第2、3條修正案，即所謂的“黃色信封法”。該法規定，即使因工會的非法罷工而造成損失，企業也要針對工會成員分別要求損失賠償。很多人指出，罷工是團體行動，從中挑出個人造成的損失額實際上是不可能的。正因如此，財界才會反應激烈，認為“請求損害賠償是阻止非法罷工的最後壹張牌，只有這個辦法才能挫敗它”。 簡而言之，現代汽車工會最終想在上級團體的政治罷工中充當陪襯，即使說是非法，也不會追究責任，因此可以毫無負擔地參與。 高麗大學法學專門研究生院教授車振雅（音）反問道：“民主勞總的總罷工本身就是不合時宜的罷工形態。現代汽車管理層為了政權下臺或反對福島核汙水，能做些什麽呢?”韓國外國語大學法學專門研究生院教授李正（音）也大聲喝斥：“很明顯，政治罷工不是合法的罷工。” 民主勞總針對尹錫悅政府的勞動改革意誌，從3日起由各產業工會輪流進行循環罷工。具有諷刺意味的是，手拿擴音器走上街頭的他們自己，恰恰證明了自己是不能再推遲的“改革對象”。

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