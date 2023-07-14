朝鮮發動洲際導彈挑釁時，韓國國安會議長、常任委員長、事務處長都在海外出差. July. 14, 2023 07:44. . 朝鮮發射固體燃料洲際導彈的前天，為參加北約峰會正在立陶宛訪問的尹錫悅總統通過視頻召開了緊急國家安全保障會議。國家安保室長趙太庸和安保室第壹次長金泰孝在立陶宛當地參加了此次會議，國內統壹部、國防部長、國家情報院院長等齊聚龍山國家危機管理中心。總統在海外巡訪中主持國安會會議尚屬首次。 尹錫悅總統在立陶宛淩晨迅速召開國安會會議，對朝鮮挑釁表現出堅決的應對意誌，這值得評價。但是，國家安保最高決議機構國安會的議長（總統）、常任委員長（安保室長）、事務處長（安保室第壹次長）在海外通過視頻連線與國內進行溝通的樣子，確實顯得生硬。此前，每當朝鮮挑釁時，政府都會根據其程度召開總統主持的國安會全體會議、安保室長主持的常任委員會、第壹次長主持的情況檢查會議等進行應對。很難認為這種應對的核心主體同時出國出差是件正常的事情。 安保室長和第壹次長壹同隨行總統海外巡訪已經不是第壹次了。除了去年尹錫悅總統首次參加北約峰會時時任安保室長金聖翰留在國內外，每次巡訪都像慣例壹樣持續進行。因為雖然以前政府沒有發生過這樣的事情，但是現政府上臺後，在現有安保室的“國防安保第壹次長、外交安保第二次長”編制中交換了壹、二次長的業務，金泰孝不僅負責外交安保業務，還作為國家安全保障會議處長負責著危機應對業務。 當然，安保室為了不出現總統巡訪的空白，應該具備了任務代理體制，在尖端安保通信時代，基於空間距離的溝通也不會受到影響。但是，如果朝鮮超越目前的武力示威挑釁，進行直接武力攻擊或發生南北間偶發性沖突事件，不能排除指揮塔領導層同時不在導致體系混亂或責任爭議的可能性。安保室的核心功能是考慮到最壞事態的危機管理和應對。新政府出臺已經過了壹年，現在應該重新討論安保室功能和成員任務。

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