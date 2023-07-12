看著在兒子面前變得和父親壹模壹樣的我. July. 12, 2023 07:53. by 崔智善 aurinko@donga.com. 從嬰兒時期開始像分身壹樣養育的兒子的眼神不知從何時起變得陌生。光是看著就覺得生活充滿的陽光般的微笑消失得無影無蹤。兒子哭喊著說：“生活壓抑著我。”雖然盡了最大的努力撫養孩子，但不知道從哪裏開始出錯了，想知道怎樣才能幫助孩子。在憂郁的深淵裏，兒子迷路了，父母卻無能為力。 將於19日上映的電影《困在心緒裏的兒子The Son》講述了患有憂郁癥的10多歲兒子和守護著他的父母的故事。飾演父親彼得的演員休•傑克曼憑借該片在今年1月的第80屆金球獎頒獎典禮上獲得了最佳男主角獎提名。 美國紐約的當紅律師彼得過著不用羨慕別人的生活。在寬敞的房子裏和美麗的妻子壹起生活，兩人之間還有剛出生的嬰兒。不僅在公司得到認可，還得到了政界的邀請。 看似完美的他的日常生活因前妻撫養的10多歲兒子尼古拉斯（澤恩•麥格拉思飾）出現問題而動搖。尼古拉斯每天以上學為由離家出走，但事實上已經曠課了兩個月，整天在公園徘徊。尼古拉斯以不想和母親凱特（勞拉•鄧恩飾）住在壹起，而“要和爸爸壹起生活”為由搬到了父親的家裏，但病情卻越來越嚴重。彼得催促兒子說“毫無困難地長大的妳到底有什麽問題”，並努力理解他的心情。但是得到的回復是兒子對離婚父母的埋怨。彼得厭惡小時候拋棄家人只追求成功的父親，夢想著“想成為好爸爸”，但似乎成了失敗者，所以壹起崩潰了。 傑克曼生動地演繹了面對孩子憂郁癥的父親的困惑和無助感。據說，他給擔任導演的弗洛萊恩•澤勒發送電子郵件表示“非常想出演這個角色”。 電影由劇作家澤勒導演的《家族三部曲》中的第二部被拍成電影。2021年制作成電影的《困在時間裏的父親The Father》講述了患有癡呆癥的父親和女兒的故事，主演安東尼•霍普金斯獲得了奧斯卡最佳男主角獎。在三部曲中，《The Mother》還沒有被拍成電影。澤勒導演表示：“（這部電影）是關於罪惡感、家人之間的紐帶感，最終是關於愛的電影”，“我想擴大關於精神疾病的對話範圍。”

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