梵高的撒瑪利亞人. July. 12, 2023 07:50. . 文森特•梵高直到晚年還在模仿其他畫家的畫。正如他在寫給弟弟特奧的信中所說的那樣，他相信畫家也可以這樣做，並表示這就像演奏者演奏貝多芬的作品時補充自己的解讀壹樣。他不介意世界怎麽說。他在1890年去世之前畫的《好心的撒瑪利亞人》也是演奏尤金•德拉克洛瓦的《好心的撒瑪利亞人》的畫。 正如題目所言，德拉克洛瓦的畫是以《盧卡福音》中登場好心的撒瑪利亞人的故事為基礎創作的。耶穌被律法師問到“誰是我的鄰居？”時，他回答說，真正的鄰居不是裝作沒看到遭到搶劫而死去的人而路過的司祭或利未人（Levi），而是覺得他可憐，把他載上騾子帶到旅館照顧的撒瑪利亞人。他們不是只用嘴說律法和信仰的偽善的人，而是被這些人無視和蔑視的撒瑪利亞人，如果現在說的話，生活在被以色列踐踏的西岸地區的撒瑪利亞人才是真正的鄰居。 德拉克洛瓦將讓受傷的人騎在騾子上的撒瑪利亞人形象化。梵高模仿那幅畫，給它穿上詮釋的外衣。德拉克洛瓦的畫中騾子在左邊，梵高的畫中在右邊。德拉克洛瓦的撒瑪利亞人穿著紅色外衣，顯得強烈而結實，梵高的撒瑪利亞人穿著黃色外衣，顯得柔和溫暖。梵高的黃色與其說是黃色，不如說是他喜歡畫的向日葵的顏色。撒瑪利亞人溫暖的心和柔和色彩的盛宴並不是兩碼事。也許是連褐色的騾子也被主人的心所感動，它聚攏前腳默默地承受著載在自己背上受傷的人的重量。 在精神病院的梵高畫了這幅畫，兩個月後去世了。他在畫中屬於哪壹方呢？是撒瑪利亞人，還是受傷的男人？看畫兒的我們屬於哪壹方呢？無論是哪壹種，都會給人帶來莫名的安慰。

한국어