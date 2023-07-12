爭議判定下產生的金牌，難道連這個也算藥效嗎？. July. 12, 2023 07:53. by 黃奎引 kini@donga.com. 大韓體育會決定要求國際奧林匹克委員會（IOC）對2014年索契冬奧會花樣滑冰女子單人滑金牌得主阿德麗娜•斯托尼科娃（27歲•俄羅斯）的興奮劑嫌疑重新進行調查。如果疑惑被證實，當時獲得銀牌的“花滑女王”金研兒（33歲）將獲得金牌。 斯托尼科娃在3月13日公開的壹檔YouTube節目中表示：“2014年曾聽說興奮劑檢測結果呈陽性。但在第二個樣本中被判定為陰性，因此洗脫了嫌疑。”這是在擁護2022年北京奧運會時出現興奮劑陽性反應的卡米拉•瓦利耶娃（17歲•俄羅斯）的過程中做出的發言。該YouTube頻道本月5日單獨編輯並上傳了斯托尼科娃的采訪部分，開始出現興奮劑嫌疑。 世界反興奮劑機構（WADA）將興奮劑檢查樣本分為兩個進行采集。如果檢測結果為第壹個（A）樣本呈陽性，則第二個（B）樣本也要進行檢測，判斷是否摻雜。大韓體育會相關人士11日表示：“（A、B樣本檢查結果不同的）這種情況是非常稀缺的事例，需要重新調查”，“韓國興奮劑防止委員會（KADA）正在整理相關資料。我們將收集相關資料和過去的事例等，要求重新進行調查。” 該相關人士繼續表示：“世界反興奮劑機構會將樣本保存10年。此前興奮劑技術有所提高，期待借此機會能夠確認當時沒有徹底揭發的情況。”俄羅斯在2014年索契冬奧會當時涉嫌在國家範圍內使用興奮劑。當時俄羅斯選手（隊）在奧運會上獲得的獎牌中，有4枚（3金、1銀）現在已經換了主人。 在韓國選手中，文化體育觀光部第2次官張美蘭（40歲）因對方服用興奮劑的事實被曝光，丟失的奧運會獎牌被歸還。張次官在2012年倫敦奧運會舉重女子75公斤級比賽中獲得了第4名，但是隨著第3名赫裏夫西梅•庫爾舒達（36歲•亞美尼亞）服用興奮劑的事實在4年後被曝光，張次官成為了2016年該大賽的銅牌得主。

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