北約秘書長：“中國威脅周邊國家……這是北約邀請亞太四國出席的原因”. July. 12, 2023 07:53. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 在北大西洋公約組織（北約）向歐洲北部地區擴張勢力、全方位壓迫俄羅斯的情況下，北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格表示，為了牽制中國，將把影響力擴大到亞太地區。 斯托爾滕貝格在北約峰會前壹天的當地時間10日在向美國外交專刊《外交事務》的投稿中表示：“兩個獨裁政權（俄羅斯和中國）正在相互親近，自由民主陣營也應該齊心協力。在美國和歐洲同盟北約峰會上邀請亞太地區的韓國、日本、澳大利亞、新西蘭首腦，也是因為這個原因。” 斯托爾滕貝格在投稿中表示：“北約不把中國視為敵人。我們應該為應對核擴散、氣候變化等全球性問題進行合作。中國沒有批判俄羅斯入侵烏克蘭，反而加強了與俄羅斯的軍事、外交、經濟合作。”他還批評說，中國試圖掌握北約成員國重要的供應網和基礎設施，中國的高壓性對外行動和壓迫性國內政策挑戰了北約的安全、價值和利益。 他似乎意識到了韓國等亞洲國家，指出“中國正在威脅周邊國家。我們不能為了經濟利益而出賣安保。”據分析，北約也暗示將與美國壹起站在“牽制中國”的路線上。 就烏克蘭加入北約壹事，他表示：“在此次北約峰會上，將首次舉行北約和烏克蘭在同等地位上討論安全問題的會議。所有北約盟國壹致認為，與俄羅斯的意願無關，烏克蘭將成為北約成員國。”

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