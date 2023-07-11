廢除年薪上限、縮短晉升時間……公職社會改革，如此怎麽夠?. July. 11, 2023 07:50. . 人事革新處昨天提出了“提高政府部門人事靈活性和自律性的計劃”。其主要內容是，取消四級書記官以上任期制公務員的年薪上限，縮短晉升所需公務員的最低工作時間。據悉，將確保因公務員年薪而難以吸引的宇宙航空、福利醫療等專門人力，提高公務員晉升速度，提高僵硬的公職社會的靈活性。 解除年薪上限的“任期制公務員”是政府聘用有經驗的公務員、雇傭壹到五年的公務員。到目前為止，最高可以拿到同級公務員基本年薪的150%、醫生的200%。今後，即使是書記官級，也可以給予比部長、次官（副部長）更高的年薪。從九級到三級的晉升所需時間，也從16年縮短到了11年，實現了高速晉升。 早在以前就有人指出，低待遇是吸引民間優秀人才進入政府的絆腳石。新冠疫情爆發時，政府很難利用最好的民間傳染病專家。對於成功發射“世界”號的韓國航空宇宙研究院研究員們，也沒有充分的補償。應對全球半導體戰爭、供應網競爭的信息通信技術、資源、通商領域的專家在政府內部也遠遠不足。 在“伏地不動”文化膨脹的公務員社會，此次措施能起到多大的刺激還是個疑問。廢除年薪上限的對象局限於上位任期制公務員，對現有的“考錄公務員”沒有什麽影響。即使允許快速晉升，在現在的上命下服文化中，年輕公務員超越上級晉升的事情很難普及。 隨著公職社會改革的推遲，對低報酬、低效率的組織文化感到失望的人們正在背棄公職。自發離開公職的普通公務員人數從2018年的3837名劇增到去年的5601名，增加了46%。工作5年以下的二三十歲公務員中有65%表示，“有有機會就跳槽的意向”。每次政府更叠時政策都會被推翻，向壹線公務員追究此前政策失敗責任的現實，也助長了對公職的反感。 要想改變公職社會的這種風氣，必須出臺根據力量和成果進行補償的職務成就工資制等更破格的革新方案。對於具備專業性、致力於自我開發的公務員來說，不僅要升職，還要擴大業務和任職選擇範圍。首先應該努力改變破壞年輕公務員欲望和創意性的舊公職社會文化。

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