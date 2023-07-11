陷入“虛假實習生疑惑”的曹國兒子：“自願返還延世大學碩士學位”. July. 11, 2023 07:52. by 李相煥記者 payback@donga.com. 涉嫌在延世大學研究生院入學考試中利用虛假實習確認書的前法務部長官曹國的兒子曹某（26歲）10日表示，將主動返還碩士學位。 曹前長官方面當天表示：“曹某經過長時間的考慮，決定返還延世大學研究生院碩士學位。已經將該意思作為內容證明通知了延世大學研究生院。” 曹某在2017學年度第二學期報考延世大學政治外交研究生院碩士、博士統合課程後落選，2018年再次應試並合格，2021年獲得了碩士學位。入學擇優錄取當時，曹某提交了在法務法人青脈實習16個小時的確認書，但相關確認書被虛假發放的疑惑浮出水面後，檢察機關已著手展開調查。 發放確認書的共同民主黨議員崔康旭因涉嫌妨礙研究生院入學考試業務（妨礙業務）而被移交審判。據調查，當時崔議員受曹前長官的夫人、前東洋大學教授鄭景心的委托，發放了“2017年1~10月每周2次，共16個小時出色地履行了實習生的作用和職責”的虛假確認書。2021年壹審當時，崔議員被判有期徒刑8個月，緩期兩年執行，並被剝奪議員資格，去年5月二審也作出了與壹審相同的判決。 延世大學方面表示：“去年為了討論是否維持曹某的碩士學位而成立了入學典型工程管理委員會，考慮到曹某的意願，計劃不久後召開委員會，討論是否維持曹某的學位。” 另外，本月7日曹前長官的女兒曹敏也曾表示，以取消自己入學的高麗大學和釜山大學醫學專門研究生院的入學取消處分不當為由提出的訴訟將全部撤回。

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