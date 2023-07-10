國際原子能機構總幹事格羅西：“機構的報告，專家們沒有科學上的異議”. July. 10, 2023 07:57. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 國際原子能機構總幹事格羅西（照片）就國際專家在福島核電站汙水綜合報告制定過程中存在分歧的路透社報道表示：“只有壹位專家提出了政治見解。在國際標準、科學和技術方面，內部完全沒有意見。”他強調：“沒有壹位專家對我說不同意。沒有異議。”他還強調：“國際原子能機構的報告是我的責任。我完全確信報告的內容。” 格羅西8日在訪韓期間接受《東亞日報》采訪時表示：“（國際原子能機構報告）不是協議或意見的問題，而是技術領域。” 就共同民主黨代表（黨首）李在明向政府提出“要求國際原子能機構總幹事讓日本無限期推遲排放核汙水”壹事，格羅西明確表示：“國際原子能機構的介入僅限於技術層面。不能介入韓日之間的政治討論。”他表示：“韓日政府間可以討論任何問題。”對於國民力量黨“將研究韓國人力常駐國際原子能機構日本辦事處的方案”，他表示：“將與韓國政府進行討論。” 對於部分人主張日本介入了國際原子能機構綜合報告的制定過程，格羅西斷然否認。他說：“報告完全是由國際原子能機構制定的。”對於韓國國內出現反對排放核汙水的聲音，他表示：“如果是正當的擔憂，不僅可以同韓國國內的政治團體，還可以同媒體和示威隊進行對話。如果進入侮辱性領域，（這種對話）毫無意義。” 對於“發生地震時可能會出現核汙水泄漏”的指責，他表示：“把裝有福島水（核汙水）的儲存罐放在有地震危險的地方更危險。”

한국어