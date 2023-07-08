出生6天後死亡的女兒遭遺棄……警方正在全國範圍內調查780起“幽靈嬰兒”事件. July. 08, 2023 07:57. by 崔元英記者、光州=李亨柱記者 o0@donga.com,peneye09@donga.com. 警方7日表示，在全國共受理了867起“幽靈嬰兒”事件，並正在對其中的780起進行偵辦。據統計，警方正在調查的案件比前壹天（622件）增加了158起，已確認死亡的嬰兒（27人）比前壹天增加了4人。 據警察廳7日透露，當天在首爾著手調查的案件（132起）也超過了100起。警方相關人士解釋說：“地方自治團體的全面調查在7日結束”，“調查結果傳到警察那裏需要壹段時間，因此短期內委托調查的件數也會增加。” 光州警察廳6日緊急逮捕了涉嫌在2018年4月將出生6天的女兒放置在家中死亡後遺棄屍體的30多歲未婚媽媽A某。A某涉嫌將女兒留在家中，外出3個小時導致其死亡後，將其裝在計量垃圾袋中遺棄在野外。A某在接受警方調查時陳述說：“回到家後發現，嬰兒臉上蓋著外裹帽，嬰兒處於沒有呼吸的狀態。”警方7日對A某申請了拘捕令。 當天下午，仁川地方法院對涉嫌於2016年8月將出生約1周的嬰兒埋葬在京畿金浦市宅旁地而致其死亡的40多歲親生母親鄭某進行了拘捕令實質審查。鄭某在出席法院時，當被記者問到“這是不是不想要的懷孕？”時，她回答說“是的”。 據悉，2018年4月在大田生下的兒子被遺棄在家中而死亡的20多歲未婚媽媽B某改變陳述說：“當年（2018年）6月在家附近的河川邊殺害嬰兒並遺棄了他。”警方將虐待兒童致死的嫌疑變更為殺人嫌疑，並於7日將B某移交給了檢察機關。

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