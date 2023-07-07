LG能源解決方案與加拿大政府就14.7萬億韓元補助金達成協議. July. 07, 2023 08:04. by 洪錫浩記者 will@donga.com. LG能源解決方案和Stellantis成立的合作法人（JV）“NextStar Energy”將從加拿大政府那裏獲得約14.7萬億韓元的補助金。 NextStar Energy6日表示：“最終簽署了保障在加拿大安大略省溫莎市營造的電池組及模塊生產穩定未來的合同”，“加拿大政府承諾支付與美國通貨膨脹削減法案（IRA）同等水平的補助金。 雙方達成協議的“與美國IRA同等水平的補助金”是指尖端制造、生產稅額減免（AMPC）。AMPC將向在美國生產的電池組每千瓦時支付35美元（約4.6萬韓元），模塊每千瓦時支付10美元（約1.3萬韓元）。業界認為，加拿大政府將向NextStar Energy提供150億加元（約14.7萬億韓元）規模的補助金。 通過此次協議，5月15日中斷的電池模塊工廠建設也重新啟動了。今年年初，加拿大聯邦政府和安大略省政府就向NextStar Energy承諾的與美國IRA同等水平的補助金負擔比重出現了意見分歧。部分人觀測說，補助金很難按照約定支付。對此，LG能源解決方案和Stellantis中斷了工廠建設，向加拿大政府施壓，最終達成了協議。 在5月為紀念韓加建交60周年而舉行的尹錫悅總統和加拿大總理特魯多的首腦會談中，兩國承諾合作也給協議帶來了影響。總統經濟首席秘書官崔相穆當天在龍山總統室會見記者時表示：“很高興看到協議達成，向加拿大政府表示感謝。”NextStar Energy正在安大略省建設年生產45GWh（千兆瓦時）規模的電池工廠。目標是2024年啟動。LG能源解決方案和Stellantis預測，將創造約2500個新工作崗位。

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