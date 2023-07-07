中國啟動礦物出口管制……供應鏈整頓余時無多. July. 07, 2023 08:02. . 美國財政部長耶倫昨天訪問中國，開始了為期四天三晚的日程。耶倫將與國務院總理李強和財政部長劉昆等中國經濟領域的核心人士會面，討論兩國懸而未決的問題。據悉，基於美國“去風險化”政策的對華尖端技術、投資限制和高額關稅等將被列入會談桌。 耶倫訪華是在兩國接連出臺技術出口限制和應對措施、矛盾達到高潮的時候進行的。美國去年禁止向中國出口尖端半導體設備，並將中國技術企業列入出口黑名單等，正在提高牽制中國的力度。對此，中國繼制裁美國半導體企業美光之後，又拿出了對核心金屬鎵、鍺進行出口管控的籌碼。雖然耶倫壹直表示與中國合作不可避免，此次訪華的目的在於緩和經濟矛盾，但很難找到突破口。 在美中之間的技術霸權競爭框架下進行的兩國出口管制措施今後有可能進壹步增加。中國前高層官員表示，此次礦物管制措施“只是開始”。美國也在討論限制用於人工智能的半導體的對華出口的同時，限制亞馬遜和微軟等向中國企業提供的雲服務。有人擔心，雙方將陷入針鋒相對式應對惡性循環。 如果美國的對華牽制和中國的報復措施持續下去，韓國將受到的影響也會增大。最重要的是，掌握著稀土和核心礦物市場的中國的“資源武器化”，對該領域對華依賴度較高的韓國來說可能是致命的。韓國從中國進口97%的電動汽車電池等使用的錳和鈷、80%以上的石墨和鋰等。除了中國以外，即使可以確保其他替代線，也很難避免生產費用的增加負擔。 為了應對日益擴大的不確定性，海外國家已經投身於激烈的資源確保戰。韓國也急需通過進口多元化來降低對華依賴度。在持續監測核心礦物供需的基礎上，在擴大儲備的同時，要加快與東盟、澳大利亞、南美等國家的資源合作。積極利用與資源富國簽訂的核心礦物安保夥伴關系也是壹種方法。要想防止“第二次尿素水事態”重演，民間和政府應該壹起率先確保供應網的安全。

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