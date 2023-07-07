韓日協調尹錫悅和岸田在北約峰會期間舉行首腦會談……可能討論核汙染水. July. 07, 2023 08:04. by 張寬錫 jks@donga.com. 據悉，韓日兩國正在就以參加北約峰會為契機訪問立陶宛的尹錫悅總統和日本首相岸田文雄在當地舉行首腦會談的方案進行最終協調。 據悉，如果成功，這將是尹錫悅3月訪日、兩國關系實現正常化以來的第四次首腦會談，福島核汙水排放問題將列入討論議題。 國家安保室第壹次長金泰孝在龍山總統室舉行的新聞發布會上表示，尹錫悅夫婦將參加當地時間10日至12日在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會，並對立陶宛和波蘭進行為期6天的訪問。 總統室高層相關人士對於日本媒體報道的韓日首腦會談中日本將說明核汙水相關立場壹事解釋說：“不會事先討論議及什麽議題。如果日方有提及，在堅持把韓國國民健康放在首位的原則下，（尹總統）會說出必要的話。”韓國政府的立場是，核汙水問題有可能被列入首腦會談的主要議題。 這是尹錫悅繼去年6月之後，第二次以觀察員身份參加美國和歐洲的集體防衛體制北約的峰會。 據悉，尹錫悅將在峰會上采納將烏克蘭戰爭、北約和印度太平洋地區合作、新興安保威脅等11個領域的合作制度化的韓國-北約合作文件。另外，尹錫悅還計劃與波蘭等10多個國家舉行雙邊首腦會談。 總統室高層相關人士解釋說：“面對日益升級的朝鮮核、導彈威脅，將加強與世界最大軍事同盟北約的合作，向國際社會發出不允許朝鮮非法行為的團結警告。”據悉，尹錫悅直接訪問烏克蘭的可能性目前較低。

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