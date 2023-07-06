電線桿、指甲下的刺、石頭、殺手規制，光靠嘴是吃不飽的. July. 06, 2023 07:42. . 韓國政府前天在下半年經濟政策方向會議上，把阻止企業投資的決定性規制稱為“殺手規制”。會議上表示，哪怕只有幾個，也要找出讓企業根本無法投資的規制，盡快予以消除。昨天，國務調整室主持成立了“改善殺手規制”的相關部門工作組。雖然沒有具體提到什麽規制是殺手規制，但表明了下半年將加快規制改革速度的強烈意誌。 但事實上，人們擔心，規制改革此次是否也只是熱鬧的口號。不分保守與進步，歷屆政府從上臺初期起就提出了打破限制為主要國政課題，但很多情況下都虎頭蛇尾。李明博政府的“電線桿”、樸槿惠政府的“指甲下的刺”、文在寅政府只剩下“紅旗”等口號。雖然其後都高呼廢除規制，但都出現了越到政權後半期、新實施的規制就越多的奇異現象。 現政府也從上臺初期起將規制稱為“沙袋””鞋子裏的石子”等，強調了規制改革。但是，允許遠程診療等規制緩解寸步難行，企業現場感受到的不合理規制仍然隨處可見。大韓商工會議所追蹤規制緩解推進經過的結果顯示，在4年前尖端產業領域被指出需要改善的規制事項中，到今年4月為止得到改善的比率僅為9%。 歷屆政府的規制改革失敗是因為執政後遇到各種問題，喪失了規制改革的意誌和動力。未能超越公務員社會根深蒂固的規制萬能主義也是個問題。官員們為了行使權力，量產了新的規制，濫發行政指導等“影子規制”，阻礙了企業的發展。 為了盡快擺脫1%的低增長泥潭，通過全面放寬限制來吸引企業投資、拉動增長才是現實的解決方法。有必要選擇只在必要的部分適用最低限制，把正面規制全面改為負面規制。為了急需的規制改革立法，與在野黨協商和說服的努力也不能懈怠。為了成功進行規制改革，政府要在任期內表現出強烈的實踐意誌。光用華麗的辭藻是無法完成規制改革的。

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