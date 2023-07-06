收入越高，嬰幼兒私教育補習班費用支出越猛. July. 06, 2023 07:45. by 姜宇錫記者 wskang@donga.com. 有分析認為，在高考中圍繞“殺手題”的爭論持續不斷的情況下，收入越高的階層補習班的支出就越大增。據分析，由於把子女送到高價英語幼兒園、補習班等，課外輔導費負擔加重。 新韓信用卡5日通過顧客的補習班銷售額和自身收入模型推測值進行分析的結果顯示，4月至5月人均補習班支出比2019年同期增加了約25.8%。收入前20%階層的人均補習班支出比4年前增加29.0%。收入前20%-40%和40%-60%分別增加20.3%和17.7%。調查顯示，收入水平越高，補習班支出增加率也越高。 越是高收入階層，補習班的支出就越多。據分析，這是因為高價英語幼兒園等嬰幼兒子女的課外輔導費支出負擔。4月-5月全體補習費中收入前30%的顧客比重為57.6%，比2019年（51.5%）增加了6.1個百分點。這與同期中位40%的顧客比重從34.8%下降到32.7%，下位30%的顧客比重從13.7%下降到9.8%形成鮮明對比。 此外，共同民主黨議員閔亨培（音）從教育部得到的資料顯示，以去年6月底為準，745所面向幼兒的英語補習班中，約54.6%（407所）的月學費為“100萬韓元-200萬韓元”。月學費在200萬韓元左右的補習班比率為4.56%（3家）。

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