國際原子能機構稱“排放核汙水沒有問題”……不能出現助長不安的“政治失敗”. July. 05, 2023 07:45. . 國際原子能機構總幹事格羅西昨天會見日本首相岸田文雄，傳達了關於向海洋排放福島核電站汙染水計劃的安全性評價最終報告。報告的內容是，如果排放核汙水按照標準適當進行，就不會對環境造成惡劣影響。此前壹直表示“夏天左右”的日本政府計劃不久後決定具體的排放時間。格羅西將於後天訪問韓國，向韓國政府說明報告內容。 國際原子能機構保證了排放的安全性，因此日本排放核汙水有望順利進行，但在韓國似乎是火燒了眉毛。在野黨立即提出國際原子能機構檢驗的可信度，並計劃展開簽名運動、場外集會、遠征示威等全方位攻勢。對於這樣的在野黨，執政黨繼續指責“散布奇談怪論，助長恐懼”。有人擔心，如果照此下去，15年前因瘋牛病謠言導致國家分裂的事件有可能重演。 國際原子能機構安全性評價在核問題上得到國際權威認可，在野黨卻要推翻表示不相信，這種態度是不負責任的。如果不能信賴科學的意見，就應該拿出根據來追究，先打上不信任的烙印並不是負責任的公黨的姿態。盡管如此，執政黨卻把在野黨的主張稱為“奇談怪論”，甚至去喝水產市場養魚槽的水，這種應對姿態也同樣令人寒心。這不僅沒有減輕國民的擔憂，反而要回顧壹下是不是只起到了怪談二次散布者的作用。 政府的應對也不靠譜。此前，韓國政府壹直就核汙水問題舉行每日新聞發布會，但在韓日之間關系迅速密切之後，政府未能躲開“實際上是在代言日方邏輯”的尖銳目光。雖然政府表示會先研究國際原子能機構的報告和韓方福島視察團的結果後出臺對策，但其對策大體上會以排放核汙水為前提，把焦點放在擴大海洋調查和強化水產品檢查等事後對策上。 科學是戰勝恐懼的力量。但是，這是歷史上史無前例的核汙水向海洋排放，因此無論多麽具有公信力的科學評價，都很難徹底消除其不確定性引發的不安。雖然大多數韓國國民沒有感到恐懼，但這也是表示擔憂和憂慮的原因。執政黨和在野黨撥弄這種混亂心緒的政治鬥爭，只是助長恐懼的導火索。應當牢記，過去瘋牛病怪談肆虐，另壹方面也存在著“政治失敗”。

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