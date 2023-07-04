統壹部陷入認同感困境……在脫胎換骨之前，先制定發展藍圖. July. 04, 2023 07:50. . 統壹部人心惶惶。據說，氣氛比去年尹錫悅政府上臺前內部好壹陣子談論廢除統壹部還要忐忑不安。某官員吐露道：“以前提到廢除統壹部的時候，只要阻止公司（統壹部）消失，還是能看到路。現在好像道路被切斷了。” 統壹部網站上記載的統壹部“任務”如下。“負責統壹及南北對話、交流、合作、人道援助相關政策的制定，分析朝鮮局勢，統壹教育和宣傳，此外還掌管與統壹相關的事務。”這也是《政府組織法》第31條規定為統壹部部長的任務的內容。 統壹部之所以人心惶惶，是因為這種認同感正在動搖。6月29日被提名的統壹部部長候選人金暎浩在宣布提名後表示：“將本著原則履行朝核問題。”尹錫悅政府首任統壹部部長權寧世在就職演說中表示，“計劃無條件與朝鮮展開合作”。但“對朝強硬派”金暎浩在提名第壹天就提出了“原則”。意思是說，將針對朝鮮人權問題，采取超強硬施壓措施。統壹部此次任命“美國通”外交官員為“人權專家”。連總統室統壹秘書也被更換為不是統壹部出身的人物後，統壹部內部出現了“對現有統壹部的作用不信任”的說法，增加了不安感。 給這種令人不安的氣氛火上澆油的是尹錫悅總統2日發出的信息。尹總統表示，“此前統壹部起到了對朝援助部的作用。這樣可不行”，公開要求統壹部脫胎換骨。總統室相關人士表示：“確實，對於統壹部對朝鮮挑釁袖手旁觀只盼著對話的慣性行為，總統感到不舒服。總統的信息反而是‘降了調門的’。”另壹名相關人士表示：“統壹部將面臨接近解體程度的改組。” 事實上，“統壹部無用論”的說法並不是壹兩天的事情。特別是，每當南北關系陷入僵局時，政府內外都會對南北交流合作具有認同感的統壹部進行指責。因此，要想擺脫“無用論漩渦”，確實需要重新確立統壹部的認同感。朝鮮明目張膽地提高核威脅程度，像賽馬壹樣只盼著對話也是很困難的。 統壹部內部也出現了對這種變化的必要性有同感的說法。不過，不滿和不安的聲音更大也是事實。從“是不是沖著統壹部爆發了對朝鮮的不滿”的懷疑中，甚至出現了“壹直以來為韓朝關系做出貢獻的統壹部，感覺其存在本身遭到了否定”的自愧感。 最終問題在於計劃和速度。個人改善體質時，也需要事前計劃和靈活的速度調節。更何況1969年成立的統壹部，這個龐大的組織又該怎樣呢？在沒有內部共享縝密方向的情況下，如果先打上“問題組織”的烙印，就會引發不必要的內部反抗。 要想改善統壹部體制，改變認同感，金暎浩首先要制定周密的路線圖。在此過程中，與內部成員進行積極的事前交流也是應有之義。

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