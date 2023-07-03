美國重新加入聯合國教科文組織……“目的是牽制中國影響力”. July. 03, 2023 07:34. by 李智允記者 asap@donga.com. 美國2018年退出聯合國教科文組織，時隔5年再次加入。有分析認為，美國正在與中國展開人工智能等尖端技術主導權的競爭，為了牽制中國在科學領域國際機構的影響力而決定回歸。 當地時間6月30日在法國巴黎聯合國教科文組織總部舉行的成員國表決結果顯示，157個國家（全體193個成員國）中有132個國家表示贊成，確定重新加入美國。中國、俄羅斯、朝鮮等10個國家對此表示反對。這是美國拜登政府在6月8日提交加入申請書後時隔22天。 據分析，美國是為了在規範管理生成型人工智能的競爭中不被中國奪走主導權而重返聯合國教科文組織。因為聯合國教科文組織制定的報告對美國、歐盟等世界主要國家構想的人工智能技術發展藍圖及規範管理相關政策產生影響。聯合國教科文組織6月15日發表了相關勸告案，稱“這是對推進引入規範管理人工智能的西方七國（G7）領導人的要求的回應”。智庫“加拿大亞太基金會”高級研究員巴特·埃德斯（音）對香港《南華早報》表示：“美國正在關註聯合國教科文組織進行的人工智能相關討論，可能是為了在聯合國教科文組織與中國競爭而重新加入。” 美中競爭也體現在聯合國教科文組織分攤額上。作為此次重新加入的條件，美國決定分期繳納2011年至2018年拖欠的6.19億美元（約8165億韓元）。從2011年11月（奧巴馬政府時期）聯合國教科文組織批準巴勒斯坦加入成為成員國起，到2018年（特朗普政府）美國指責聯合國教科文組織反以色列並退出，美國以本國法律限制向承認巴勒斯坦國的機構提供財政支援為根據，沒有繳納分攤額。 在美國缺席期間，中國在聯合國教科文組織的影響力變大了。2017年中國繳納了聯合國教科文組織全體分擔額的8%，每年都在增加比率，今年負擔了20%，是繳納最多的成員國。其後依次為日本（10%）和德國（8%）。美國決定重新加入後支付全體分擔額的22%。

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