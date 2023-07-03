尹錫悅：“統壹部不是對朝援助部……現在是改變的時候”. July. 03, 2023 07:34. by 全主榮, 李美智 aimhigh@donga.com,image@donga.com. 尹錫悅總統2日表示：“此前統壹部起到了與對朝援助部壹樣的作用，現在不能再那樣了。”尹錫悅最近同時更換統壹部長、次官、總統統壹秘書，這壹次親自強調了全面改組統壹政策主管團隊的背景。分析認為，尹錫悅希望改變過去註重南北合作的統壹部的作用和基調，正面提出朝鮮人權問題等。 總統弘報首席秘書金恩慧通過書面吹風稿表示，尹錫悅當天就6月29日提名的統壹部長候選人金暎浩等統壹部人事安排，向幕僚們做出了上述表示。尹錫悅叮囑道：“今後統壹部應該根據立足於自由民主基本秩序的統壹這壹憲法精神，履行統壹部的本職作用。”他還說：“我們應該追求的統壹，應該是韓朝所有居民都生活得更好的統壹，能更像人壹樣體面生活的統壹。”總統室相關人士表示：“統壹部將主要負責分析和應對朝鮮動向、朝鮮人權相關業務等。” 此前，尹錫悅在宣布人事安排前壹天即6月28日（晚餐）、宣布當天即上月29日（午餐），接連與屬於總統室秘書出身、此次被內定為次官的5人會面。尹錫悅在會上囑咐道：“不要對我忠誠，要忠於憲法精神。”這讓人想起了尹錫悅擔任驪州地方檢察廳廳長的2013年“對人不忠誠”的國政監查發言。據悉，尹錫悅在持續2個半小時的29日午餐會上，特別強調了成為自由民主和市場經濟基礎的憲法精神。 據悉，尹錫悅還對次官內定者表示：“政權已經交替卻壹動不動、認為再堅持壹段時間也許（政權）又會更叠的公務員們，應該去國會而不是政府。”他還表示：“應該高度評價並提拔具有打破卡特爾和既得權的責任感、為了國民和國家利益工作的公職人員。”他要求嚴懲“伏地不動”並與既得利益卡特爾勾結的公務員。 在這種情況下，預計各部門將以高層公務員團為中心進行大規模內部人事調整。據悉，部分部門壹級公務員全部提交了辭呈。環境部高層相關人士表示：“壹級高級公務員在人事調動時期，按照慣例會提交辭呈。但如果過去是出於‘再信任’的考慮，但今年確實不是這樣的氛圍。” 尹錫悅對科學領域的國家研發也要求打破利權卡特爾。總統室相關人士表示：“尹總統認為，30萬億韓元規模的國家研發預算是以分而食之的方式運用的，因此難以進行新的研究或技術開發。”

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