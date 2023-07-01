總統講話越來越糙……想聽打磨過的“領導人語言”. July. 01, 2023 07:51. . 尹錫悅總統最近在韓國自由總聯盟創立紀念儀式上表示，“反國家勢力壹直在歌唱終戰宣言”，政界因朝野就此展開攻防戰而吵鬧得不可開交。共同民主黨強烈反對說，尹錫悅把前任文在寅政府和在野黨規定為“反國家勢力”。總統室方面雖然表示，“這不是針對上屆政府和特定政治勢力的發言”，但國民力量黨維護尹錫悅的發言，對在野黨展開了攻勢。 圍繞尹總統特有的強硬發言引發的爭議雖然不是壹兩天的事情，但預計此次發言將產生不小的影響。就任初期，尹總統的上班路問答發言曾接連引起爭議，此次發言是在事先準備好的演講中發表的。即使考慮到這是在代表保守右派的團體活動中做出的發言，其程度也有些過分，從前後脈絡來看，無論誰聽都是針對前政府的。 尹總統的發言也與最近政府人士的胡言亂語相吻合。檢察官出身的警察制度發展委員長樸仁煥表示：“70%以上的國民不知道文在寅（前總統）是間諜。”執政黨內部也有人擔心，尹總統的“反國家勢力”發言等於是袒護樸委員長的極端發言。在此次次官級人事調動中，曾進行極右油管（YouTube）廣播的人士被內定為國家公務員人才開發院院長，對此也不能輕易放過。 據悉，尹總統前天召見將派遣到各部門擔任次官的總統室秘書，要求他們“與掠奪性的利權卡特爾進行鬥爭”。總統室方面解釋說，打破“利權卡特爾”是兩年前尹總統宣布參與政治時開始的構想。當時尹總統批評文在寅政府“超越權力私有化，試圖通過延長執政來掠奪國民”。政府內外有分析認為，這是要求根除前任政府殘余的強烈要求。 這壹系列發言可以看作是尹總統以15名部長、次官級人士為契機，正式調整新政府的基調，推進國政運營的意誌的表現。其中可能還包含著對處處拖後腿的巨大在野黨的絕望感。 但是，這應該用明確的國政議程和具體政策來表現，而理念上的對決性言辭只會加速分幫結派。 總統的強烈信息雖然效果顯著，但副作用也不容小覷。這反證了提出“清算積弊”的前任政府的失敗。從尹總統的發言中可以看出進入執政第二年，特別是在明年議會選舉之前，要取得某種成果的焦慮。助長陣營對決或國民矛盾的發言不是領導人的語言。更何況，興奮和分裂的語言不符合保守的品格。

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