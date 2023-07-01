統壹部長候選人金暎浩：“不追求強制性的吸收統壹”. July. 01, 2023 07:53. by 申나리, 黃聖皓 journari@donga.com,hsh0330@donga.com. 統壹部長候選人金暎浩（照片）30日表示:：“不追求強制性的吸收統壹。”最近接連有人提出，金暎浩過去通過媒體投稿等，大量發表“打倒金正恩政權”“破壞（朝鮮）體制”等對朝強硬言論，金暎浩因此在國會人事聽證會前夕，刻意與以往論調保持了距離。 當天上午，金暎浩在首爾市鐘路區三清洞南北會談本部會談場的人事聽證準備辦公室上班路上，與記者見面時表示：“大韓民國向往和平統壹，政府向往和平、漸進的和平統壹。”他曾在2019年給某媒體的投稿中表示：“金正恩政權被打倒，朝鮮實現自由化，南北政治體制成為‘壹種體制’時，統壹之路才會開啟。”金暎浩在當天的提問回答中解釋說：“（那是）當朝鮮發生某種變化時，作為學者提出了統壹的若幹種方案。” 對於對朝政策，他強調：“今後應該朝著有原則的、強烈追求價值的方向推進。統壹部的作用應該有所變化。”他還表示，應該把朝鮮人權問題作為對朝政策的主要議題。他表示：“應該將朝核問題、人權問題、經濟合作問題三位壹體，積極考慮韓半島型赫爾辛基進程。”赫爾辛基進程是1975年美國和蘇聯、歐洲各國等35個國家在芬蘭赫爾辛基以相互尊重主權、防止戰爭、保護人權為主要內容的協約。這壹協約在冷戰期間成為東西方對話的舞臺，導致了蘇聯和東歐地區崩潰。 共同民主黨當天敦促尹錫悅政府全面重新討論首次內閣改組問題。該黨代表（黨首）李在明當天在黨最高委員會議上批評金暎浩說：“對於極右發言、極右油管（YouTube）博主、極右人士、極右政策以及極右政權、極右總統等，國家非常擔心。不得不問，被評價為‘極端的南北敵對論者’的人物是否適合擔任本應該建立和平統壹基礎並帶頭進行南北對話的統壹部長。”針對國民權益委員長內定者金弘壹，他表示：“任命與權力掛鉤的‘政治檢察官’是不妥當的。”他還尖銳地指出：“總統的作用是團結國民，將國家的能量聚集在壹起。任用極右偏向、檢察官偏向人士，很難恢復背離的民心。”

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