歐洲媒體紛紛表示，“金玟哉接近與拜仁慕尼黑達成5年合同”. June. 30, 2023 07:51. by 金培中 wanted@donga.com. 歐洲媒體報道金玟哉（27歲•那不勒斯•照片）即將轉會“德甲霸主”拜仁慕尼黑隊，轉會專家也紛紛爆料了這壹消息。 專門負責歐洲足球轉會事務的記者法布裏奇奧•羅馬諾29日通過自己的社交媒體表示：“拜仁隊與金玟哉就個人合同達成了口頭協議。到2028年為止，合同期限為5年”，“金玟哉接受了拜仁俱樂部方面開出的合同條件。拜仁隊的下壹步是向那不勒斯支付買斷（無需經過所屬球隊同意就可以轉隊的最低轉會費）金額。”據悉，金玟哉的買斷條款將從下月1日開始啟動，為期半個月，解約金為5000萬歐元（約717億韓元）。 意大利媒體《卡爾齊奧梅爾卡托》也在同壹天報道說：“金玟哉將離開意甲前往德甲聯賽。拜仁隊在與曼聯隊（英格蘭）的引進金玟哉的競爭中獲勝。”主要報道巴黎聖日耳曼（PSG•法國）相關消息的《PSG Chief》也表示：“曾是PSG引進對象的金玟哉與拜仁隊達成了5年合同。” 歐洲轉會專門媒體《轉會市場》最近將金玟哉的身價定為6000萬歐元（約860億韓元）。這壹金額比3個月前推算的5000萬歐元上漲了1000萬歐元。去年6月加盟那不勒斯隊時，金玟哉的身價為2500萬歐元，在1年內市場價值增加了1倍以上。據悉，今年夏天包括拜仁和PSG在內，曼聯和曼城（英格蘭）等歐洲頂級俱樂部向金玟哉提議引進他。 金玟哉15日進入陸軍訓練所接受基礎軍事訓練。下月6日將離開訓練所。預計，拜仁隊將在金玟哉出所之際正式宣布引進他。

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