佩迪填補魯欽斯基留下的空缺，NC隊的成績有望恢復起色. June. 30, 2023 07:51. by 李憲宰 uni@donga.com. 到去年為止，職業棒球NC隊的王牌是德魯•魯欽斯基。從2019年開始到去年為止的4年間，魯欽斯基共參加了121場比賽，取得了53勝36負、平均責任失分3.06的成績。2020年帶領NC隊首次獲得韓國大賽（總決賽）冠軍的他，以國內聯賽的活躍為跳板，從今年開始在美國職業棒球大聯盟（MLB）奧克蘭運動家隊效力。但是NC隊對魯欽斯基的空白並不感到遺憾。因為直到去年為止，在MLB華盛頓國民隊擔任專職首發的埃裏克•佩迪正在填補魯欽斯基離開留下的空缺。 今年首次登上韓國舞臺的佩迪在28日與鬥山隊的比賽中首發出場，並以6局1個被安打、1個四壞球上壘、6個脫三振、無失分的成績帶領球隊以4比1取得了勝利。截止到前壹天，遭遇5連敗的NC隊憑借“新王牌”佩迪的好投結束了連敗。當天成為勝利投手後取得賽季個人第11勝（1負）的佩迪將平均責任失分降低到了1.61，在多勝和平均責任失分領域都位居第壹。因前臂肌受傷而錯過壹次出場輪換後，佩迪在回歸的首場比賽中就取得勝利，對此他表示，“取得這樣的成績是我作為棒球選手的夢想和目標”，“多虧了NC隊的所有隊友和工作人員。最想的是將1分左右的平均責任失分維持到最後。我對現在的記錄感到自豪，也產生了欲望。” 佩迪當天直到第5局1人出局為止，完美地阻止了鬥山隊的擊球陣容。雖然讓梁錫煥擊出了第壹個安打，但是卻以非安打打處理了後續兩名擊球手。在第6局失掉第壹個四壞球上壘後，因傳球失誤而遭遇的1人出局1、2壘有人的危機中，利用連續三振讓對方的擊球書許景民和金在奐出局，擺脫了危機。佩迪當天在最高時速153公裏的快球上投出了外切快速球、變速球、曲線球等多個變化球。對於佩迪作為國內聯賽最佳投手順利前行這壹點，NC隊的接球手朴世赫解釋說：“因為沒有壹個球是直直的過來的，他投出的球有很多變化。” 佩迪代替大部分強速球投手投出的四縫線直球，投出了下墜球。將時速調整為143~153公裏後投出的下墜球上下移動都很好。朴世赫表示，“即使是時速150公裏的快球，只要進入中間就會被擊中。但是佩迪的下墜球運行軌跡很好，控球也很好。”根據投球分析，當天佩迪投出的79個球中曲線球最多，達28個。其中，雖然有垂直下降的普通曲線球，但也有MLB流行的“Sweeper”（側向移動的變形滑行曲線球）。 佩迪在2014年MLB新秀選拔中，以首輪第18順位加盟華盛頓隊，直到去年為止，佩迪壹直是華盛頓隊首發陣容中的壹個軸心。他還是2019年華盛頓隊奪得世界大賽冠軍的成員。他的MLB總戰績是102場比賽21勝33負，平均責任失分5.41。佩迪在上個賽季結束後成為了自由簽約選手（FA），但MLB其他球隊對他沒有表現出多大興趣。因為雖然是華盛頓隊的第5先發選手，但失敗（13負）場數是勝利（6勝）場數的2倍以上，而且耐用性也有疑問。經常遭遇嚴重傷病的佩迪壹個賽季的最多局投球數僅為2021年創下的29場比賽133又3分之1局。雖然是首發投手，但他平均每場比賽未能投滿5局。 佩迪進入外援市場後，包括NC隊在內的幾支國內球隊都加入了引進他的激烈競爭。他的經紀人斯科特•博拉斯方面表示：“NC隊最先提出了引進提議，經過協商後球員決定加入。”

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