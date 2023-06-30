“全賢姬監查”引發沖突……“主審跳過”vs “自檀君以來最多人瀏覽”. June. 30, 2023 07:53. by 趙權亨記者 buzz@donga.com. 29日，在國會法制司法委員會上，在野黨和監查院就前國民權益委員長全賢姬的監查報告批準過程發生了正面沖突。共同民主黨議員們對監查報告全賢姬監查主審趙恩錫（音）監查委員的閱覽欄空白壹事提出了“跳過”的疑惑。相反，監查院事務總長柳炳浩（音）針鋒相對地表示：“趙監查委員閱覽後也是沒有按下閱覽按鈕就進行了批準。” 共同民主黨議員金宜謙表示：“從監查委員欄來看，主審監查委員的閱覽欄被處理為空白。是不是因為此次事件存在問題，（趙監查委員）才沒有按下閱覽按鈕？”對此，柳炳浩表示：“74年來，所有委員都按了，只有他壹個人為什麽這樣，對按鈕持消極態度。這是自檀君以來瀏覽次數最多、唯壹壹個沒有按的人。” 柳炳浩還對趙恩錫批評稱：“（報告）只刪除了全前委員長致命的重罪相關事項。”他表示：“（趙監查委員）向職員們施壓、強迫，囑咐他們修改沒有討論的事實和與事實關系相違的部分，欺騙了他們。這本身就是犯罪。”對此，共同民主黨議員金英浩認為是“傲慢自大”。這壹過程中，在野黨議員和柳炳浩的聲音也越來越大。 監查院院長崔載海也回答說，趙監查委員跳過閱覽沒有問題。他說：“我認為，確認主審閱覽權是否與原案相符的權限，在所有委員都看過（報告）的情況下，事務處認為得到了充分的反映。”此外，對於共同民主黨議員樸範界提出的“去年10月在監查過程中委托對全前委員長進行調查是個問題”的提問，崔載海答道：“全前委員長因為在資料上不合作，甚至提到了妨礙監查罪，要求了進行調查。”

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