“最佳分析師”也操縱股價……投資還能相信誰?. June. 29, 2023 07:48. . 證券公司分析師A某涉嫌用熟人名義的借名賬戶購買特定企業股票後，撰寫了勸告投資者購買該股票的報告，從中獲利，最近被移交檢察機關。據金融監督院掌握的情況，A某在到去年為止的10年間共交易了22種股票67次，獲得了5.2億韓元的差價。在此期間，他輾轉於3家證券公司，幾年前還被評為“最佳分析師”。這等於是把魚交給了貓看管。 最近接連發生的股價操縱事件證明，韓國股市未能達到世界前10位的韓國經濟水平。更何況，與主導SG證券訂貨暴跌事態的未登記投資咨詢公司代表、本月中旬5個項目暴跌事態時的網絡股票社區運營者不同，A某是股市的正式執業分析師。以自撰報告為杠桿，操縱股價，謀取利益，放棄了投資者保護、信義誠實的原則等基本的職業倫理。 連著名證券公司發布的報告也被用於操縱股價，股市無異於互相欺騙的魔窟。與發達國家相比，韓國過於寬大的處罰導致了這種情況的發生。最近3年間，因利用未公開信息、操縱行情、欺詐性不正當交易等3大不公正行為被法院壹審判決的57名被告人中，被判處實刑而非緩期執行的人只有占到25%的14人。在69名二審被告人中，36人的刑量比壹審減少，判刑比壹審更重的只有3人。 金融當局和檢方最近公開表示，只要壹次被揭發操縱股價等犯罪，就會讓其身敗名裂。但是，在確定股價操縱犯的刑罰之前，最多可以處以不正當利益兩倍、50億韓元罰款的資本市場法修訂案，未能越過國會法制司法委員會的門檻。這是因為部分議員以難以計算不正當利益、擔心立法過度為由表示反對。 對操縱股價的處罰力度較弱，助長了再犯的誘惑。據悉，證券期貨委員會到去年為止的4年間，以不公平交易向調查機關舉報、通報的643人中，占23.2%的149人過去曾因犯過同樣的事情而被揭發。如果不能徹底鏟除這些人，韓國股市將很難擺脫落後股市的汙名。

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