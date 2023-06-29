美國切斷瓦格納集團的資金來源……對鉆石企業等實施制裁 . June. 29, 2023 07:49. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國財政部當地時間27日對與最近發動武裝叛亂的俄羅斯民間雇傭兵公司瓦格納集團有關聯的各國企業、瓦格納高管、俄羅斯國籍人士安德烈·尼古拉耶維奇·伊萬諾夫進行了制裁。特別是，受制裁企業中包括中非（共和國）的礦山企業“邁德斯”和“迪阿姆維爾”（均為音譯），因此備受關註。兩家企業還被認為是意味著在非洲剝削當地人獲得的鉆石在西歐高價銷售現象的“血鉆”交易的主要企業。 邁德斯和迪亞姆維爾掌握著中非的黃金和鉆石開采和流通，被認為是瓦格納集團的主要資金來源。美國財政部還對通過與迪阿姆維爾等的交易支援瓦格納集團及其負責人普裏戈任的阿聯酋迪拜企業“工業資源”進行了制裁。伊萬諾夫在馬裏交易武器及礦物開采權，與普裏戈任進行了合作。 據分析，此次制裁不僅是對壹家企業的制裁，還試圖大規模切斷俄羅斯對非洲的影響力。俄羅斯在中非、馬裏、蘇丹、利比亞等內戰頻繁、治安不穩定的非洲國家向當地獨裁者支援武器和兵力，實際上代替這些國家的軍警維持治安。另外，俄羅斯還深入參與了幕後操縱反西方政變或驅逐親西方人士的過程。 在此過程中，瓦格納集團制造了俄羅斯正規軍無法忍受的殺害平民等事件，幫助了當地獨裁政權。作為代價獲得的當地礦物、森林等各種天然資源的開采權，已經超越了瓦格納集團的資金來源，部分流向了俄羅斯總統普京的統治資金。據悉，目前僅在中非和馬裏就分別部署了瓦格納集團的1萬名和3000名兵力。 俄羅斯表示，不管美國的制裁和瓦格納集團的活動減少，都將保持對非洲的影響力。俄外交部長拉夫羅夫26日在接受國營媒體《今日俄羅斯》采訪時表示：“俄羅斯可以直接向這些國家提供安全。”

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