企業景氣展望連續8個季度告“負”……要果斷解除投資枷鎖. June. 28, 2023 07:52. . 企業對始於下個月的第三季度經濟狀況持否定態度。也就是說，雖然壹直期待進入下半年後會有所好轉，但由於國內外條件沒有太大變化，經濟不穩定也很有可能持續下去。中國經濟的緩慢恢復導致出口不振、高物價導致發達國家和韓國的消費萎縮，是出現負面萎縮預測的主要原因。 大韓商工會議所以全國制造企業為對象進行調查的第三季度企業景氣展望指數（BSI）為91，比第二季度下降了3個百分點。如果指數超過100，就意味著認為景氣會好轉的企業很多，如果指數不到100，就意味著預測景氣會惡化。該指數自前年第四季度以後連續8個季度低於100。這與政府不久後經濟將觸底反彈的“經濟低谷論”相反。10家中有6家表示，上半年沒有達成營業利潤目標。 雖然暴漲的國際油價和原材料價格比壹年前有所下降，但企業仍然難以承受。隨著中國經濟的恢復遲緩，能否實現“5%左右”的年增長率目標變得不透明，出口恢復也停滯不前。如果下半年房地產市場出現逆全租難等問題，目前還算不錯的消費心理再次萎縮的可能性也不小。 改變這種情況的變數只有企業的投資。但在全國經濟人聯合會的調查中，表示下半年擴大投資的國內大企業只有15%，表示要減少投資的占24%，所占比率更高。據說，60%左右將維持上半年的水平。因此，政府時隔12年恢復了今年追加減免投資額的臨時投資稅額減免制度。經濟副總理秋慶鎬會見大企業代表時也要求“率先、果斷的投資”。但企業卻猶豫不決。物價仍然不穩定，發達國家正在上調利率，因此很難下調標準利率來吸引企業的投資。 要想啟動搖也不動的企業，需要以前從未使用過的特別對策。有必要果斷地解除即使投資的企業排隊也讓設立工廠千難萬難的首都地區限制措施等核心限制措施。同時需要轉變想法，對增加投資的中小、中堅企業，大幅減少家業繼承的負擔。如果政府和政界不站出來解除企業腳腕上的枷鎖，很難期待因各種不利因素而凍結的企業投資心理能迅速復蘇。

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