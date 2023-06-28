在野黨推動國會通過決議，“把福島核汙水指定為聯合國大會案件”. June. 28, 2023 07:54. by 朴訓祥, 申나리 tigermask@donga.com,journari@donga.com. 共同民主黨為了將日本福島核電站汙水問題指定為9月舉行的聯合國大會案件，正在推進在國會通過壹項決議。該黨金槿泰派議員組織“爭取經濟民主化和和平統壹的國民聯合”（民平聯）27日在國會召開記者會表示：“將提出決議草案，以便在聯合國等國際社會上把核汙水排放問題作為緊急而重要的議題進行討論。” 共同民主黨最大派系之壹的“民平聯”計劃召集追加參與的議員，於28日向國會外交統壹委員會提交決議草案。決議草案中包含“韓國政府應盡壹切努力使核汙水排放問題成為聯合國大會的緊急案件”等內容，以及為直接敦促聯合國大會主席和聯合國秘書長采納核汙水問題議案的必要性而派遣議員代表團的內容。共同民主黨當天在國會農林畜產食品海洋水產委員會全體會議上，在國民力量黨的反對下，單獨處理了敦促政府向國際海洋法法庭提起訴訟及采取臨時措施的決議草案。 國民力量黨院內代表尹在玉批評稱：“不知道這壹決議草案有什麽代表性。”外交部相關人士指出：“這壹行動有害國家外交行為的單壹性，也是在野黨對政府外交權限的不尊重，因此必須予以摒棄。”

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