6•25戰爭開戰第3天. June. 27, 2023 08:00. . 6月28日，朝鮮軍隊進入首爾，首爾正式淪陷。當初朝鮮的目標是聲稱要在3天內占領首爾，沒想到這次竟成功了。首爾居民受到了沖擊，出現了各種不好的、至今為止很多人憤怒、相信是定論的傳聞。但是大部分傳聞都不是事實。從戰略立場來看，炸毀漢江大橋也是理所當然的事情。但是在難民們在橋上的狀況下，無數平民被炸死的說法卻並不屬實。只是爆破的程序、時機、命令體系造成了大混亂。 那為什麽會出現這種大混亂呢？3天後戰線崩潰，首都淪陷，不可避免地發生混亂。德軍首次提出閃電戰構想時，90%的將軍表示反對。從理論上講，這是不可能的、非常危險的作戰。支持者們的反駁依據是，“那是可以在桌子上冷靜分析戰況時的故事”。戰爭爆發的瞬間就是混亂。如果對方快速、深入地刺傷對方，大部分指揮官、組織就會引起大混亂。 第二次世界大戰爆發後，閃電戰的支持者們的話是正確的。然後又出現了壹個爭論。以德軍為對象實施閃電戰會奏效嗎？當巴頓將軍構想在法國實施向縱深滲透的戰術時，美軍指揮部差點昏過去了。但是，這壹結論在面對德軍時竟然也奏效了。 沒有軍隊能戰勝恐怖和沖擊。唯壹的對策就是提前做好準備。1950年6月25日，韓國軍隊對這壹部分沒有任何戰術準備。這是延續至今的所有指責的原因。 盡管如此，朝鮮軍的3日作戰還是失敗了。雖然軍隊占領了首爾，但韓國政府和行政力量並沒有崩潰。被困在漢江以北的國軍士兵拼命逃出，重新回到了軍隊。無數無名將士為了掙5分鐘、10分鐘而獻出了生命。在那些參戰勇士們全部犧牲的時候，我們只譴責了政治人士，也沒能收集到他們的故事。真正感到慚愧和應該反省的事情其實是這個。

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