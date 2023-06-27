租房者向房東發送全租期滿內容證明. June. 27, 2023 08:03. by 李祝福,崔惠? bless@donga.com,herstory@donga.com. 在首爾江東區千戶洞出租壹棟別墅的房東鄭某最近突然從租房者那裏收到了壹份內容證明。在將於今年10月到期的全租合同還剩下3個月左右的情況下，租戶沒有進行任何聯系，而是直接發送了內容證明。鄭某表示：“即使找不到租戶，也有支付全租金的現金余力，但是租戶什麽話都沒說就發送了內容證明，感到很不愉快”，“我本來也打算在合同結束日的晚上11點59分返還全租金。”隨著空殼全租（壹般來說，住宅擔保貸款金額和全租金合計超過房價的70%，就視為空殼租賃）和逆全租難的持續，全租市場上房東和租戶之間的不信任和矛盾越來越大，紛爭正在擴散。租戶以內容證明的方式向房東通報合同終止意向成為慣例，房東則堅持以後再給租戶全租價下降的部分保證金。26日，據大法院登記信息廣場透露，從今年1月到5月，對公寓和別墅等集合建築的租賃權登記命令達1.5009萬件，已經超過了去年（1.2038萬件）的水平。租賃權登記是為了維持未能收回保證金的租戶搬走後優先獲得保證金的權利而申請的。過去，如果進行租賃權登記，糾紛事實會留在登記簿副本上，因此不願意這樣做的情況很多，但最近采取法律措施的租戶劇增。專家們認為，房東和租戶之間的矛盾將進壹步增加。明知大學房地產系教授權大鐘（音）表示：“從最近的交易量來看，很難認為市場活躍了”，“房東很難賣掉房子來償還全租金，因此有必要采取減少不必要的矛盾的措施。” 針對今年下半年（7~12月）有可能全面展開的逆全租，政府正在研究放寬對房東以全租金返還為目的的貸款限制的方案。 26日，據有關部門透露，企劃財政部將在下周發表的《下半年經濟政策方向》中包含上述內容的全租返還貸款總負債本息償還比率（DSR）緩解方案。如果企劃財政部提出政策輪廓，金融委員會等將出臺詳細對策。 此前，副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬8日在寬勛俱樂部討論會上表示，僅限於返還全租金目的的DSR放寬方針，並表示：“壹定時間內只限以返還全租金為目的的貸款。”國土交通部長官元喜龍19日在接受媒體采訪時表示：“對於保證金差額，我們正在討論在下次合同期間放寬DSR限制的方案”，“這種放寬時限最長將運用1年左右。” 因此，政府內部正在討論只對全租保證金差額放寬DSR限制，只適用於特定期間簽約的租賃合同的方案。這是因為擔心進行差額投資的房主和將大幅上調的保證金用於其他投機等的房主也會得到救濟。特別是以全租房價格達到高點的2021年末~2022年初簽訂的租賃合同為中心，提出了放寬限制的方案。 政府正在研究保護下壹個租房者的措施。秋副總理18日參加節目時表示：“為了不讓下壹個租戶背上預先貸款，正在考慮讓房東得到全租返還保證的方案。”

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