“全面接受革新委員會的決定”?……在野黨領導層對1號刷新案袖手而觀. June. 27, 2023 08:03. by 安圭永記者、李允泰記者 kyu0@donga.com,oldsport@donga.com. “如果國會會議期間有人要求逮捕同意案，我不會用黨論來決定否決。我們將收集所屬議員們對放棄不逮捕特權的總意見。”（共同民主黨首席發言人權七勝） 共同民主黨領導層就“金恩京革新委員會”的1號革新案中“全體議員放棄不逮捕特權”“通過逮捕同意案黨論”表明了上述立場。他表示，“尊重革新委員會的提議”，但同時表示，“議員個人的立場也很重要”，對革新委員會的兩個方案都持保留態度。據分析，這是因為對於革新委員會的要求，黨領導層內部也出現了“這是為了保護立法權而放棄憲法權利嗎”“這是不了解政界的要求”等抗議。 政界批評說：“革新委員會雖然要求通過黨論，但說過‘不會否決’嗎?”國民力量黨也繼續施壓說：“如果連革新委員會作為第壹個課題提出的不逮捕特權都不能貫徹，那麽這樣的革新委員會根本就沒有存在的價值。” ● 黨內對革新委員會1號刷新案表示反對 權七勝在4月26日最高委員會議結束後舉行的新聞發布會上表示：“（在檢方對本黨議員申請拘捕令的時候）不會召開否決逮捕動議案的臨時國會，將確保非會期，接受拘捕令實質審查。如果在會期中提出逮捕動議案的要求，將不會把否決定為黨論。” 對於“革新委員會要求的是不是要把逮捕同意案獲得通過定為黨論”的提問，權七勝答道：“因為是議員個人的權限，所以需要議員們的同意，需要程序或形式。”此前，共同民主黨在盧雄來議員和李在明代表（黨首）、因“全黨大會紅包疑惑”而退黨的尹官石議員（音，下同）、李成萬議員的逮捕同意案表決時，也沒有把否決定為黨論，而是交給自律投票，因而受到了“事實上誘導否決”的批評。 對於“難道不是和現有黨立場相同嗎”的指責，權七勝答道：“在把革新委員會的要求正式化方面，是有意義的。” 對於議員們放棄不逮捕特權，他只表示：“將收集全體意見。將追加討論具體形式和程序部分。” 曾表示“將全面接受革新委員會意見”的領導層，之所以反復強調原則性立場，是因為就革新委員會的革新案，黨的領導層、評議員、非李在明派系、親在明派系都表示反對。 該黨壹名最高委員表示：“逮捕同意案表決本身就是國會法上的無記名投票，用黨論強制選擇是不可能的。革新委員們是不是太不了解政界了?”院內領導層所屬議員也表示：“如果將同意定為黨論，可能會出現憲法權利受到制約、出現脫離者等莫名其妙的爭議。”壹名具有中立傾向的再選議員也表示：“眼下因涉嫌紅包而正在對20名本黨議員進行政治調查，在這種情況下很危險。” ● 黨內外批評之聲：“沒有革新意誌嗎？” 國民力量黨立即提出了“革新委員會無用論”。國民力量黨相關人士指出：“黨領導層說要全權交給黨革新委員會，但真正提出1號革新案後，卻以收集議員們的意見為由後退了壹步。” 國民力量黨代表（黨首）金起炫當天在黨最高委員會議上表示：“李在明代表（在交涉團體演說中）說放棄不逮捕特權已經過了壹周了，如果他還回避我反復提出的‘放棄不逮捕特權’簽名提案的話，難免會受到說謊的批評。國會圓形大廳裏放壹張桌子見面就可以了，非常簡單的事情。如果那麽困難，我會找共同民主黨代表室去。”

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