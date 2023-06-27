布林肯稱“俄羅斯真的出現了裂痕”，暗示要防範“後普京時代”. June. 27, 2023 08:01. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國國務卿布林肯當地時間25日就俄羅斯民間雇傭兵公司瓦格納集團的武裝叛亂表示：“俄羅斯出現了史無前例的裂痕。正在防範萬壹事態。”部分人甚至提出了長期執政23年的俄羅斯總統普京下臺的說法，因此，此次叛亂有可能成為導致包括俄羅斯在內的國際秩序發生巨大變化的“轉折點”。 布林肯當天在接受美國有線電視新聞網（CNN）等4家媒體采訪時表示：“對普京權威的直接挑戰已經公開表面化。正在出現明顯的出裂痕。”他還說：“值得註意的是，俄羅斯內部有人直接對普京的權限和入侵烏克蘭提出質疑。很難推測（武裝叛亂事態）會走向何方。我們還沒有看到（此次事件的）最後壹頁。” 部分人預測，此次叛亂將正式引發烏克蘭戰爭後在美國等西方國家討論的“後普京”體制應對問題的討論。當被問及“美國是否為普京政權崩潰的可能性做好了準備”時，布林肯表示：“我們時刻準備著應對所有萬壹事件。” 但也有人分析說，這反而有可能成為普京加強權力的契機。加拿大西蒙弗雷澤大學教授愛德華·麥克維尼在學術媒體《對話（the conversation）》的投稿中分析稱：“普京為了維持政治力量，會考慮所有的可能性，這也會對烏克蘭戰爭產生影響。”意思是是說，為了變局面，普京也許會加強對烏克蘭的攻擊或大舉追究軍隊領導層的責任。

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