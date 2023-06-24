空蕩蕩的全球辦公大樓……海外房地產引發的金融危機進入“"倒計時”. June. 24, 2023 07:46. . 3月份美國矽谷銀行破產引發的全球銀行危機似乎有所平息，但新的金融危機再次襲來。這次世界主要城市的辦公大樓都是雷管。受經歷3年多新冠疫情後擴散的居家辦公、企業結構調整的影響，商業用大廈空置率提高，資產價值正在暴跌。如果投資這種房地產或提供貸款的金融公司虧損同時爆發，世界金融系統將不可避免地受到相當大的沖擊。 今年3月底，世界17大城市中，紐約、香港、上海、倫敦等10個城市的平均空置率超過了2008年全球金融危機後的水平。在美國紐約，帝國大廈26個分量的辦公室空著，香港的地標長江中心也空著四分之壹。在美國，這種商業用房地產貸款的80%是由破產的矽谷銀行、簽名銀行等中小型地方銀行借出的。這就是“華爾街皇帝”大通摩根首席執行官傑米·戴蒙等最近警告商業用房地產引發金融危機可能性的原因。 問題是不能將此次危機當作其他國家的事情。韓國金融公司以基金形式投資海外房地產的規模達74萬億韓元。其中70%、超過50萬億韓元的資金被商業用房地產所束縛。國民年金也投資了40萬億韓元左右的海外房地產。最近，韓國金融公司投資或擁有的海外房地產價值暴跌，導致資金回收出現差池或需要承受大規模損失的情況層出不窮。 更何況，韓國金融界還面臨著主要投資在公寓建設等方面的項目融資貸款虧損的國內威脅因素。以去年9月底為基準，項目融資貸款規模為163萬億韓元。利率和建築費同時暴漲，房地產市場也停滯，開發事業中斷，貸款儲蓄銀行、證券公司的滯納率正在迅速上升。 全球商業用房地產空置始於疫情導致的社會結構變化，因此即使緊縮結束、經濟復蘇，也很難在短期內得到解決。金融當局應該掌握正確的海外投資情況，鼓勵金融公司盡早回收，防止國內投資者的損失擴大。與此同時，有必要徹底阻止從海外開始的商業用房地產沖擊轉移到國內金融市場、演變成項目融資貸款危機的可能性。

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