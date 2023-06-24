美國律師在庭審中出具“聊天GPT”編造的虛假判例，被判罰款. June. 24, 2023 07:47. by 池敏九記者 warum@donga.com. 據美國CNBC當地時間22日報道，紐約曼哈頓聯邦地方法院的凱文·卡斯特爾（音，下同）法官下令，對把聊天GPT出具的“不存在的判例”等寫入辯詞的律師彼得·羅杜卡和史蒂芬·施瓦茨分別處以5000美元（約653萬韓元）的罰款。他們作為2019年因飛機內餐盤上膝蓋受傷的原告的代理，以阿比安卡航空為對象提起了訴訟。據調查，律師們在3月份向法院提交的辯詞中，包含了看似聊天GPT編造的判例和虛假引用句子。卡斯特爾指出：“律師們即使將人工智能用作輔助工具，也要起到保障準確性的看門人作用。” 隨著人工智能技術的高度化和服務的活性化，在社會上出現了多種副作用，因此有必要制定全球層面的限制方案等共同應對的主張得到了支持。其宗旨是，為了避免人工智能的錯誤判斷導致對特定個人的歧視、偏向、社會不平等等問題，有必要制定全球層面的共同標準。 23日，數字平臺政府委員長高鎮通過在首爾市中區廣場酒店舉行的“人工智能和數據隱私國際會議”主題演講表示：“從國際觀點來看，產業界和市民團體等應該聚在壹起進行政策討論。”有人指出，在全球技術大廠（大型信息技術企業）毫無邊界地擴張人工智能事業的情況下，個別政府出手應對作用有限。 此次會議由個人信息保護委員會和數字平臺政府委員會共同舉辦，全球大科技相關人士和歐洲、日本政策負責人等出席了會議。負責主題發表的美國喬治敦大學法學教授阿努帕姆·錢德強調：“即使人工智能和個人信息保護相關規定因國家而異，核心部分也要具備統壹性。”錢德具體提到了經合組織等國際機構向全世界廣泛擴散人工智能倫理和基本原則的方案。 對於應該制定全球層面的共同規制方案，主導人工智能技術發展的科技大廠相關人士也達成了共識。元宇宙（前臉書）負責亞太個人信息保護政策的理事雷娜表示：“如果主要國家不達成協議，各國就會制定分裂的限制規定，從而引發更多的問題。”

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