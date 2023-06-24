韓國和越南展開“稀土供應網合作”，以降低半導體核心材料的對華依賴度. June. 24, 2023 07:47. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 正在越南進行國事訪問的尹錫悅總統23日與越南國家主席武文賞舉行首腦會談時，就越南開發稀土的“核心礦物供應網中心”達成了協議。稀土作為半導體、電動汽車電池等尖端產業的核心材料，被稱為“第四次產業革命的大米”，韓國為了降低稀土供應網對中國的依賴度，正式與越南進行合作，因此備受關註。韓國決定把退役艦艇轉讓給與中國在南中國海存在主權爭議的越南，還簽署了支援加強海洋治安力量的諒解備忘錄。韓國對美國為牽制中國而主導的印度太平洋戰略的參與度正在壹步步走實。 當地時間當天上午9時15分，尹錫悅和武文賞在越南河內主席府舉行了95分鐘的會談，通過了旨在履行兩國“全面戰略夥伴關系”的行動計劃。 尹錫悅在首腦會談結束後共同會見媒體記者時表示：“決定在越南設立豐富的稀土開發相關核心礦物供應網中心，構築合作基礎。”越南的稀土儲量僅次於中國，位居第二。這意味著，進口稀土總量的52.4%依賴中國的韓國，為實現供應鏈的多元化、降低對中國的依賴度，將與越南展開合作。尹錫悅為了擴大與越南的經濟合作，相比4月份訪美規模（122家企業），此次訪越大幅擴大了經濟使節團的規模（205家企業）。 尹錫悅表示：“越南是我們履行印度太平洋戰略和韓國-東盟聯合構想的核心合作國。兩國將加強外交、安保領域的戰略合作，通過此次簽署的《韓國海洋警察廳和越南公安部之間的合作諒解備忘錄》，積極支援越南加強海洋治安力量，擴大國防產業合作。” 武文賞表示：“越南在經濟社會發展事業和對外政策上選擇把韓國作為優先順序的重要國家。雙方就外交、國防、安保等全面戰略夥伴關系的具體化達成了共識。”

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