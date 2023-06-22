本澤馬：“歡迎到來，坎特”……作為沙特聯賽的隊友. June. 22, 2023 07:55. by 金東昱 creating@donga.com. 切爾西隊（英格蘭）的中場球員恩戈洛•坎特（32歲）將轉會到沙特阿拉伯職業足球阿爾伊蒂哈德隊（又稱吉達聯合）。 阿爾伊蒂哈德俱樂部21日通過社交媒體表示：“坎特已經是阿爾伊蒂哈德球員了。醫療測試已經結束，加盟合同也結束了。”據體育媒體ESPN報道，法國足球代表出身的坎特與阿爾伊蒂哈德簽訂了3年的合同，年薪為8600萬英鎊（約1418億韓元）。坎特與切爾西的合同將於今年6月30日到期。此前，阿爾伊蒂哈德於7日引進了在法國國家隊與坎特同吃壹鍋飯的卡裏姆•本澤馬（36歲）。據悉，去年金球獎得主本澤馬與阿爾伊蒂哈德簽訂了為期2年的合同，年薪高達4億歐元（約5646億韓元）。 坎特在2015~2016賽季為萊斯特城隊（英格蘭）的英超冠軍做出了巨大貢獻。2016年7月換上切爾西隊服的坎特在6個賽季中擔任主力，曾獲得過EPL（2016~2017賽季）、歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽（2020~21賽季）、英格蘭足總（FA）杯（2017~2018賽季）冠軍。坎特還幫助法國隊在2018年俄羅斯世界杯上奪冠。但是他在2022~2023賽季因腿筋受傷，在所屬球隊只參加了9場比賽，也沒有參加2022年卡塔爾世界杯。

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