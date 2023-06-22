5年來韓國獨角獸企業比重減少壹半……只有解除限制性規定的枷鎖，才能重獲新生. June. 22, 2023 07:55. . 據調查，引領革新的獨角獸企業（價值1萬億韓元以上的創業企業）的增長勢頭唯獨在韓國停滯不前。全國經濟人聯合會對美國市場調查企業CB Insights的資料進行分析後發現，最近5年（2019年-2023年）全世界獨角獸企業從449家增加到1209家，而韓國僅從10家增加到14家。韓國獨角獸的比重從2.2%減少到了1.2%。 韓國獨角獸企業的成長性也有所下降，在世界獨角獸企業價值中，韓國企業的比重從2.1%降至0.8%。而且，為數不多的獨角獸企業集中在電子商務等部分行業也是個問題。世界上獨角獸最多的金融科技行業，韓國只有壹家企業，今後有望快速增長的人工智能、醫療保健、數據管理、分析領域，壹家獨角獸企業也沒有。 韓國的創業及成長生態系統仍然貧瘠。由於被限制性規定所束縛，很難萌發革新的萌芽、用獨角獸結出果實。就像最近時隔4年被判無罪的乘車共享服務“乘車”（Ta誒a）的案例壹樣，在集中進行革新也不夠的情況下，應該與法律和制度、現有事業團體的矛盾作鬥爭。隨著非面對面診療法制化被推遲，遠程診療服務初創企業紛紛放棄事業。在線法律平臺“法聊”（Lawtalk）已經連續9年與大韓律師協會發生矛盾，但國會現在才開始討論修改律師法。 雖然引進了對革新事業暫時推遲限制的監管沙盒，但有人指出這只不過是“希望的拷打”。由於沒有實質性的規制改善，很多情況下不會延續到正式事業，而是在實證階段停滯不前。甚至有分析稱，全球100大獨角獸壹半左右的55個如果是在韓國開始事業，因為限制性規定無法成長為獨角獸。 世界主要國家為了培養獨角獸企業，不惜提供各種政策支援。法國總統親自出面宣布要將法國打造成“獨角獸國家”。因此，2017年獨角獸只有3處的不毛之地，但現在已增至26處。韓國也應該盡快整頓不符合時代的舊限制性規定，齊心協力讓資金流入風險企業。為了讓成為未來增長動力的創業企業能夠騰飛，現在應該解開枷鎖。

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