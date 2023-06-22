朴贊郁和薩蘭多斯：“我們是有很多共同點的電影狂”. June. 22, 2023 07:55. by 崔智善 aurinko@donga.com. “不僅是我，全世界喜歡上韓國電影已經很久了。我認為沒有壹個國家能趕上韓國電影界的水平。”（奈飛聯合首席執行官泰德-薩蘭多斯•CEO•59歲） “（電影界的變化）我也很害怕，也很期待。希望電影不要只用手機來看（笑）。”（朴贊郁導演•60歲） 21日，訪問韓國的Netflix（奈飛）首席執行官泰德•薩蘭多斯與朴贊郁導演壹起會見了韓國電影專業的學生。兩人分享了在錄像帶租賃店工作，並成為“電影狂”的共同經歷和電影哲學。 朴導演說：“Netflix等流媒體的登場讓制作電影的人有了更多的選擇。”朴導演表示，自己將作為確定由Netflix制作，姜東元、朴正民、車勝元等出演的電影《戰，亂》的劇本執筆和制作人參與其中。這是朴導演首次與Netflix合作。朴導演說：“在良好的條件下愉快地工作。” 薩蘭多斯CEO表示：“我認為在漆黑的電影院裏和陌生人壹起通過巨大的屏幕看電影是非常好的體驗”，“現在選擇權變多了，（觀眾們）可以以自己想要的方式陷入龐大的電影世界。我們正在努力讓大家體驗到這樣的好經驗。” 朴導演說：“Netflix的人工智能（AI）算法推薦了我制作的電影（笑）。這是擴大（個人）電影世界的機會。”

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