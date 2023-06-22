印度總理莫迪訪美，特斯拉、蘋果、谷歌等CEO排起了長隊. June. 22, 2023 07:56. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 印度在美中霸權競爭和全球供應鏈多元化中享有反射利益，當地時間20日，印度總理納倫德拉•莫迪（照片）開始對美國進行國事訪問。特別是隨著印度成為代替中國的制造業基地，莫迪總理繼會見特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克之後，還計劃會見蘋果、谷歌、微軟（MS）等大型科技企業（信息技術大企業）領導人。 莫迪總理當天下午抵達紐約，與馬斯克CEO會面，討論了特斯拉印度工廠建設計劃等。馬斯克隨後對記者表示：“計劃盡快投資印度”，正在推進明年訪問印度。他接著說：“我是莫迪總理的粉絲”，“希望不久後能發表什麽。” 為了降低對中國的依賴度，開始在印度生產iPhone的蘋果CEO蒂姆•庫克和印度籍谷歌CEO桑達爾•皮查伊、微軟CEO薩蒂亞•納德拉等，預計將參加22在白宮舉行的國賓晚宴。據悉，莫迪總理將於23日單獨會見這些CEO，就中國供應網多元化方案交換意見。美國CNBC電視臺分析說：“隨著中國經濟動搖，美國企業CEO們將與莫迪總理的面談放在最優先順位。” 莫迪總理對美國的國事訪問是拜登政府執政以來，繼去年12月法國總統馬克龍和今年4月尹錫悅總統之後的第三次。美國有線電視新聞網（CNN）分析稱：“壹度以壓迫宗教自由為由被禁止進入美國的莫迪總理（現在）成為了最受款待的海外首腦之壹”，“將與美國討論加強國防、技術、貿易領域的紐帶等。”

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