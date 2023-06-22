韓國將從明年起，對全國小學三年級到初中壹年級進行成績評估. June. 22, 2023 07:56. by 崔勛鎮記者 choigiza@donga.com. 韓國教育部正在推進從明年起以全國所有小學三年級至初中壹年級學生為對象，進行測定學業水平的成就度評價（考試）的方案。從2025學年度起，將全面實行在高中也可以像大學壹樣選課的“高中學分制”，但不會取消以前政府推進廢除的自律型私立高中、外國語高中、國際高中。 副總理兼教育部長李周皓21日在政府首爾大樓發表了提高公共教育競爭力的方案。李周皓表示，“以單壹平等主義為基礎的教育政策反而加深了差距，公共教育質量全面下降。提高公共教育的競爭力迫在眉睫”，批判了前任政府的教育政策。 教育部積極勸告市道教育廳從明年第壹學期起，對小學三年級到初中壹年級全體學生進行“量身定做的學業成就度自律評價”。之前是以希望的學校、班級為單位實施的，但從明年開始將以教育廳為單位改變實施方式。教育部的方針是，把實行與否反映到教育廳的評價中，並公開結果。去年首次在小學六年級等部分年級實施自律評價，但全國平均應試率僅為12.2%。 從目前初二成為高壹的2025學年度起，將引入高中學分制度。高壹學生主要聽的國語、英語、數學等共同科目將維持九等級制的相對評價。其他選修科目將引入絕對評價（成就評價制）。教育部相關人士表示：“現場意見認為，如果相對評價突然消失，內申計算就會有困難，因此決定推遲共同科目引入絕對評價的時間。” 外國語高中和國際高中實際上已經決定合並為“國際外國語高中”。全國單位招生的私立高中將選拔20%以上的地區人才。

한국어