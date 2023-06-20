“最強老幺”，林詩炫連續兩站射箭世界杯實現雙冠王. June. 20, 2023 07:59. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “新星”林詩炫（20歲•韓國體育大學）成為了韓國女子射箭的新壹代王牌。 19日，林詩炫在哥倫比亞梅登落下帷幕的2023射箭世界杯第三站女子個人賽決賽中，經過延長賽決勝負，最終以6比5擊敗安吉拉•路易斯（16歲•墨西哥），摘得金牌。林詩炫上月在中國上海舉行的第2站比賽上也獲得了個人賽冠軍。世界杯第2站比賽也是林詩炫在國際舞臺上的首次亮相。 另外，林詩炫在與安山（22歲•光州女子大學）、姜彩英（27歲•現代摩比斯）壹起參加的團體賽上也獲得了冠軍，成為了大賽的雙冠王。這也是繼世界杯第2站比賽之後，她連續2次獲得雙冠王。林詩炫在混合團體賽中也與金宇振（31歲）合作獲得銀牌，以2金1銀的成績結束了本次大賽。 林詩炫在今年的國家代表選拔賽上獲得了“像奧運會金牌壹樣難”的女子組全體第壹名。林詩炫在就讀於首爾體育高中的2020年參加的東京奧運會代表隊第壹次選拔賽上也獲得了第壹名，與當時男子組首輪第壹名金濟德（19歲•當時慶北第壹高中）壹起被評為“射箭英才”。但是與金濟德不同，當時她沒能進入國家隊的最終名單。 林詩炫說：“以前沒有好好進行肩部放松，但是通過系統管理肩膀，好像取得了好成績。另外，我壹邊讀心理學書籍，壹邊努力保持自信”，“我會更加集中訓練，直到世錦賽結束。” 包括林詩炫在內的韓國射箭代表隊將參加從下月31日開始在德國柏林舉行的世界錦標賽，連續兩屆挑戰5個項目全部奪冠。

한국어