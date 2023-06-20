連內容都不知道就借出名字，真是“劣質法案”遍地. June. 20, 2023 07:58. . 據國會議案信息系統顯示，從第21屆國會開始的2020年5月30日起的3年間，每名國會議員參與法案共同提議的件數平均達到797件。同期，參與超過2000件法案的議員有5人，參與超過1000件法案提議的議員占全體議員的31%。這遠遠超過了議員本人經過討論後代表提議的法案件數（平均66件）。有人批評，與其說議員們在忠實地準備法案，不如說他們是在連法案內容都不知道的情況下濫發借用名字的互助提案。 隨著國會壹屆又壹屆，全體法案提議件數大幅增加，而法案的表決率卻呈現出逐漸下降的趨勢。第16屆國會時提議件數為2507件，第20屆國會時增加到了24141件。第21屆國會的任期還剩1年左右，但已經提出了22046件（以18日為準），如果按照這個速度，預計會超過第20屆國會的提議件數。但法案通過率在第16屆國會上為37.7%，在第20屆國會時為13.2%，第21屆國會時為9.4%，持續下降。據分析，在共同發起的法案中，相當多沒有經過充分醞釀的劣質法案在最終審查過程中未能越過全體會議的門檻。 據悉，隨著共同提議的濫發，在全體會議上議員本人對共同提議的法案棄權的事情也不少。據《東亞日報》報道，在共同發起件數排名靠前的10名議員中，有4人棄權了列有本人姓名的法案。雖然相關議員們解釋說“因為不能記住不是主要法案的法案，所以投錯了票”，但這是卑劣的辯解。議員們對於列有自己姓名的法案對今後國家的未來或國民生活產生什麽樣的影響都不關心，這不能不說是不負責任的態度。 法案共同提議制度的宗旨，是在提出法案之前征求10名以上同僚議員的同意，以提高立法標準線、提高法案質量。但是，如果以這種“不要問”方式的共同提議，就無法避免令當初實行宗旨褪色的指責。議員們共同提議的濫發，與法案提議件數反映到議會選舉公推評價等立法業績積累不無關系。為了改善這壹點，朝野政黨領導層有必要把議員們的評價標準改為追究立法適當性的質量評價，而不是形式上的法案提議件數。

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