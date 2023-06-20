“所以什麽時候買房子呢?”現在是應對這壹問題的時候了. June. 20, 2023 07:58. . “所以到底什麽時候買房子呢？” 這是最近見面的朋友們最常問的問題。據韓國房地產院透露，首爾公寓價格以12日為基準連續4周上漲。首爾市瑞草、江南、松坡等出現大幅度上漲趨勢。曾下跌近2年的世宗市房價也連續13周上漲。正因如此，人們才開始重新思考。“不會是又漲了吧？現在真的要買了嗎？” 另壹個跡象出現在認購市場上。去年底，首爾市江東區遁村住宅公社公寓重建（奧林匹克公園FOREON）第新順位申購競爭率平均為3.7比1。但是最近在首爾出售的小區以幾十比1的高競爭率排在第壹位。京畿道安養市坪村的壹個小區在今年初還要打折銷售，但現在條件好的工會成員銷售部分入住權上出現了加價商品。僅限首都地區而言，“未出售恐懼”似乎已經消失。 也有剛好相反的信號。以首爾市為基準，公寓交易量僅恢復到每月3000件左右，與價格上漲期超過1萬件相比，仍然不到三分之壹的水平。再加上全租價格持續下降，逆全租難很有可能在7月以後進壹步加劇。竣工後未出售的房屋並沒有減少，地方上和首爾的溫差也相當大。對市場影響最大的標準利率也很難排除年內追加上調的可能性。因此有人分析說，現在的價格反彈與其說是實際市場恢復，不如說是政府大規模放寬限制、持續暴跌導致的“技術反彈”。 重要的是，現在房地產市場的需求者是在超過10年的長期停滯下仍然關註房價再次上漲過程的人。和以前即使再有人勸說“借債買房吧”也不想買房子的想法不同。只要條件合適，只要有稍微上漲的跡象，很多人就隨時都準備去銀行貸款買房。這也是房地產相關信息比以前更快地揮發和傳播的時代。貸款限制也已解除，轉讓所得稅、擁有稅也大幅降低，因此只要有現金，就具備了購買房子的好條件。 因此，政府的政策也要為以後做準備。房地產價格上漲最好的對策是不斷向市場提供優質、低廉的住宅。所幸的是，銅雀區守防司、高德、江壹等首爾地區時隔許久再次出現新的公開銷售，也都是從幾年前開始提到的數量，現在才出現而已。雖然以前政府發表了多個新樓盤，但也有很多地方進展渺茫。被稱為阻礙首爾整備事業的核心限制的重建超額利潤回收制，在國會仍然未能通過規制緩解案。 “所以什麽時候買房呢?”這個問題也意味著現在的“放棄房子的人”隨時都有可能成為“挖空心思借錢族” 。但願政府知道它的含義。

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