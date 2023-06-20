福特汽車董事長：“美國在電動汽車領域還無法與中國競爭”. June. 20, 2023 08:00. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “在電動汽車市場上，美國還無法戰勝中國。” 美國第二大汽車企業福特公司董事長比爾•福特當地時間18日出席CNN的《法裏德-紮卡裏亞GPS》節目時表示：“中國已經非常快速、大規模地開發了電動汽車，現在他們正在出口。”作為福特汽車創始人亨利•福特的曾孫的福特董事長在當天的節目中強調：“即使是為了應對中國電動汽車登陸美國，也需要做好與中國電池企業CATL（寧德時代）攜手來降低價格等萬全的準備。” 中國連續14年保持世界第壹汽車生產國的地位。超越內需消費，出口也繼日本之後居世界第二位。從電池礦物到電動汽車整車，以中國國內供應鏈為基礎，克服了被認為是電動汽車最大缺點的昂貴價格，提高了價格競爭力。 福特汽車今年2月曾表示，將通過與中國CATL的技術合作，在密歇根州投資35億美元建設電動汽車電池工廠。對此，美國參議員馬可•魯比奧等批評說，這是繞過不向中國產電池支付補助金的《通貨膨脹削減法案》（IRA）的“小伎倆”。 福特董事長在接受CNN采訪時再次強調：“與中國的合作是福特工程師學習電池技術的機會”，“那裏（密歇根）完全是福特所有的設施，只獲得技術許可。”此前，福特首席執行官（CEO）吉姆•帕利也強調表示：“我們認為中國不是通用汽車或豐田，而是主要競爭者。為了戰勝中國，需要差別化的品牌化或低費用。”

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