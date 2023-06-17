《奪寶奇兵》系列最終章即將上演，81歲的主演哈裏森•福特表示，“動作戲很有意思”. June. 17, 2023 07:56. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我不想回避自己的年齡，也不想回避印第安納•瓊斯的年齡。我覺得只有講述上了年紀的印第安納•瓊斯的故事，才能順利完成該系列。” 演員哈裏森•福特（81歲）時隔15年再次以“印第安納-瓊斯”回歸。電影《印第安納瓊斯》（又譯《奪寶奇兵》）系列的第五個也是最後壹個故事《印第安納瓊斯：命運轉盤》將於28日在韓國上映，比北美早兩天。福特對這部電影表示：“這將是我最後壹次飾演印第安納瓊斯。”福特在從《印第安納瓊斯：法櫃奇兵》（1981年）開始的系列的所有作品中擔任了主人公“印第安納-瓊斯”。此前擔任系列片導演的史蒂芬•斯皮爾伯格導演將作為總制作者參與此次新作。 16日，通過視頻見到的福特身穿正裝和綠色領帶接受了采訪。白發蒼蒼，肩膀和身材都比全盛時期要小，但眼神依舊犀利。 對於時隔15年再次出演《印第安納瓊斯》系列片的理由，他表示：“從以前開始就對該系列片有野心”，“如果重新制作電影，壹定要展現出（主人公）印第安納瓊斯上了年紀的樣子。隨著時間的流逝，我認為展示印第安納瓊斯只是壹個上了年紀的老人，或依然是那個（愛冒險的）印第安納瓊斯，還是兩者兼而有之，這將成為有趣的素材。” 新作的主人公也是印第安納瓊斯。該劇不是揮舞著鞭子冒險的年輕時期，而是即將退休的白發老教授。雖然與在大學聽課的學生們進行鬥爭，但是偶然踏入尋找時間裂痕的阿基米德（Archimedes）轉盤的旅程，再次開始了壹段新的冒險。 白發老演員滿場飛奔，活力依舊。雖然比前作慢，身體也有些不協調，但是看到他開始新的冒險，閃閃發光的眼睛，印第安納瓊斯和演員福特重疊在壹起。雖然是老人，但依然是冒險家的印第安納瓊斯和高齡依然充滿熱情的演員福特就像壹個人壹樣。 對於以80多歲的年齡消化動作演技，福特表示：“其實我覺得動作演技很有意思”，“如果動作有點危險，即使我想做也做不了。本來是出於安全考慮，但每次都特別生氣。”對於《印第安納瓊斯》系列長期受到觀眾喜愛的原因，他表示：“雖然是壹部動作片，但也是壹部為家人準備的娛樂電影”，“在很長壹段時間裏，這似乎成為了壹代人傳達給下壹代的故事。得益於此，我才能繼續見到新的電影粉絲們。”

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