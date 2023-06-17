歐洲中央基準利率上調0.25%，ECB總裁拉加德：“7月份可能還會上調”. June. 17, 2023 07:57. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 歐洲中央銀行（ECB•歐央行）將基準利率上調了0.25個百分點。與美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）前壹天凍結利率並調整速度不同，ECB認為物價上漲率仍然很高，連續第8次上調利率。預計7月份或將繼續上調利率。 歐央行於15日（當地時間）召開貨幣政策理事會，表示將把3.75%的基準利率上調至4.00%。信用利率和邊際貸款利率也分別上調至3.5%和4.25%，各上調0.25個百分點。歐央行的存款利率是22年來的最高值。由於當天上調基準利率，上月逆轉的韓國和歐元區（使用歐元的20個國家）基準利率差距拉大到了0.5個百分點。 歐央行在當天董事會之後表示：“雖然物價上漲率正在下降，但預計在太長時間內仍會維持過高的狀態”，“以物價上漲率及時恢復到中期目標值2%的意誌決定提高利率。”5月份歐元區消費者物價上漲率為6.1%，雖然比前壹個月（7.0%）有所下降，但仍然大大超過了目標值2%，因此要繼續維持上調利率的基調。 預計，歐央行上調利率的步伐將持續到下月。歐央行總裁克裏斯蒂娜•拉加德在當天的記者招待會上表示：“7月份也很有可能上調標準利率”，“我們暫時還沒有調停的想法。”當天，歐央行將歐元區物價上漲率預測值上調至今年5.4%，明年3.0%，2025年2.2%。相反，經濟增長率預測值今年為0.9%，明年為1.5%，2025年為1.6%，有所下調。

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