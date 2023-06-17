距離高考還有155天，尹錫悅“輕松高考”講話引發混亂. June. 17, 2023 07:58. by 朴成民記者、趙有拉記者 min@donga.com,jyr0101@donga.com. 距離2024學年度大學修學能力考試（高考）僅剩155天之際，尹錫悅總統發表的高考言論，引起了教育界的混亂。總統室16日出面澄清說：“並不是在談論輕松的高考、艱難的高考。”但高三考生和家長們卻認為“今年是輕松的高考”是既定事實。有人指出，在總統的表態在兩天內不斷改變的情況下，“很難相信總統的發言”。 尹錫悅的高考發言壹變再變，從15日下午2時的“學校課程中不涉及的內容，應排除在出題範圍之外”（副總理兼教育部長李周皓的吹風內容），到同壹天下午6時改為“公共教育教學過程中未涉及領域的問題，應該排除在出題範圍之外”（教育部發言人室），到了第二天（16日）上午，又變成了“公正的辨別力是所有考試的本質，應具備辨別力，但公共教育教學過程中沒有涉及的領域，要排除在高考範圍之外”（總統室書面吹風內容）。 對此，隨著“總統指示輕松高考”的輿論擴散，教育部次官張尚允16日召開緊急新聞發布會表示，“（總統的發言）是關於‘公正高考’的指示”，出面收拾殘局。首爾某高中教師批判道：“兩天的混亂是由於總統對入學考試的理解度低而造成的。”

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