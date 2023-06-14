非洲裔法國人的板索裏，“我內心壓抑的聲音，現在終於可以發出來了”. June. 14, 2023 07:50. by 李素研記者 always99@donga.com. 2015年，在法國巴黎韓國文化院舉行閔慧星名唱（51歲•國家非物質文化遺產板索裏《興夫歌》履修者）的板索裏演出的時候。喀麥隆出身的法國人、在法國大學專攻會計學和經濟學的羅爾•麻浦（39歲•音）當時在三星電子巴黎分公司任職。在為學習韓國語而出入的韓國文化院響起《春香歌》的瞬間，他產生了“把我內心壓抑的聲音全部吐出來”的想法。 演出結束後，他立即找到閔明昌表示：“我想向您學習。”閔明唱回答說：“如果願意的話，不管是10年還是20年，我都會教妳，妳來韓國吧。”麻浦在2年後的2017年辭去了工作，不顧反對的父母，登上了飛往韓國的飛機。麻浦說：“那天的板索裏演出改變了我的人生。” 9日，記者在首爾鐘路區壹家咖啡廳采訪了今年已經向閔明唱學習7年板索裏的麻浦先生。他用熟練的韓語說：“7年前我唱的《興夫歌》和最近我唱的《興夫歌》是完全不同的聲音”，“越磨煉越能找到我的聲音，被板索裏的魅力深深吸引。”他還說：“我想挑戰壹下自己聲音的盡頭在哪裏。” 麻浦登上過在法國巴黎愛麗舍宮舉行的韓-法總統晚宴等多個舞臺，他選出的最佳舞臺是2019年在母親居住的祖國喀麥隆韓國大使館舉行的演出。當時他用法語演唱了《愛情歌》。他說：“第壹次聽到板索裏的喀麥隆觀眾全體起立鼓掌。母親壹直靜靜地註視著那個場景，直到這時她才承認我的夢想，並說‘妳想到哪兒去就去哪兒吧’。”麻浦從2020年開始擔任韓-非洲財團宣傳大使。 他在韓國形象交流研究院（CICI•理事長崔貞花）13日在首爾西大門區法國駐韓大使官邸以“投入和隱藏的演員、分享的快樂”為主題舉行的《2023文化溝通論壇》上進行了板索裏演出。當天，跆拳道2段法國駐韓大使菲利普•勒福爾示範跆拳道，德國駐韓大使米夏埃爾•萊芬施圖爾用鋼琴演奏肖邦的夜曲，麻浦則在舞臺上演唱了《興夫歌》中的“貧窮打令”片段。 2021年麻浦以板索裏專業進入韓國藝術綜合學校傳統院，他的夢想是“有壹天像老師閔明唱壹樣教韓國孩子們板索裏”。他說：“在法國生活時，因為某個地方被壓制而無法發出自己的聲音，但在韓國可以學習板索裏並發出自己的聲音”，“現在我想把我感受到和學到的板索裏的力量傳達給觀眾。

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