韓國政府首次不參加今天的“6月10日民主抗爭”紀念活動. June. 10, 2023 08:40. by 謝志遠記者 4g1@donga.com. 行政安全部16年來首次決定不主辦“6月10日民主抗爭”紀念活動。其理由是，承辦紀念活動的下屬機關贊助了主張總統下臺的團體。 行政安全部9日表示，決定不主辦10日上午在首爾明洞聖堂舉行的“6月10日民主抗爭”第36周年紀念活動。“6月10日民主抗爭”在2007年被定為國家紀念日後，紀念儀式由行政安全部主辦，行政安全部下屬的公共機關民主化運動紀念事業會承辦。在今年的紀念儀式上，代理正在接受彈核審判的李相瑉部長職務的韓昌燮次官原計劃發表紀念詞。 政府之所以做出這樣的決定，是因為紀念事業會在以“尹錫悅總統下臺”為口號的活動贊助團體榜上有名。因為“第32屆民族民主烈士、犧牲者泛國民追悼委員會”8日刊登的整版廣告中，包含了要求政權下臺的內容。 行政安全部相關人士表示：“行政安全部下屬的公共機關不能容忍贊助經常對政府進行政治攻擊的市民團體勢力。”行政安全部還決定從下周開始全面檢查紀念事業會的運營事項和實際情況。 對此，紀念事業會前壹天（8日）發表說明資料表示：“相關團體在沒有協商的情況下，包含了要求總統下臺等政治內容。已經通知（團體）取消公募選定，也不會執行贊助費。”

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